Arne Slot considera que el PSG «no estará contento» con el empate ante el Liverpool, mientras el entrenador invita al optimismo de cara al partido contra el vigente campeón de la Liga de Campeones

Slot también habló sobre la actuación de su equipo frente al Galatasaray y se mostró encantado con la victoria. Explicó: «Me gustó prácticamente cada minuto. Me gustó cómo jugamos, cómo presionamos, la reacción de la afición cuando el Galatasaray hacía lo que esperaba que hiciera. Estaban tirados en el suelo, agitando los brazos, intentando frenar nuestro ímpetu, pero la afición reaccionó de inmediato y nuestros jugadores también». Lo único de lo que podría quejarme es de que a lo largo de esta temporada hemos creado muchas más ocasiones de las que hemos marcado, ¡e incluso hoy hemos rendido por debajo de nuestro xG! Eso es casi imposible [cuando marcas cuatro goles].

«Justo antes del descanso nos pitaron el penalti y luego tuvimos un par de ocasiones más. Hubo muchísimas ocasiones, y lo bueno es que hemos hecho dos partes muy buenas y luego bajamos la intensidad durante unos 10 minutos, que es cuando el otro equipo suele marcar. Hoy no bajamos el nivel en absoluto. El otro equipo no tuvo ninguna ocasión, creo. Seguimos creando nuestras propias ocasiones, y es una buena victoria, una buena actuación».