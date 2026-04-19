Arne Slot confirma que Giorgi Mamardashvili fue trasladado al hospital tras sufrir una lesión preocupante en la victoria del Liverpool en el derbi contra el Everton

El portero se lesionó en la jugada que acabó en el gol del empate del Everton, dejando a Slot en vilo sobre su estado físico, mientras el titular Alisson Becker sigue recuperándose.

Tras el partido, Slot confirmó que el portero fue trasladado al hospital: «Parece una herida abierta. No será una lesión de larga duración, pero aún no sabemos si estará listo la próxima semana».