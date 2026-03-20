Arne Slot confirma la lesión de Mohamed Salah, lo que deja al astro del Liverpool fuera del partido contra el Brighton

El entrenador holandés se dirigió a los medios de comunicación para aclarar la situación de su emblemático extremo. Admitió que el tipo de lesión era poco habitual en un jugador con la resistencia de Salah, pero confirmó que el egipcio no viajaría con el equipo a la costa sur.

«Efectivamente, [es] inusual. Como consecuencia de ello, creo que ya os podéis imaginar el resultado. Así que [no] estará disponible para mañana», explicó Slot. «Lo bueno para el Liverpool y para nosotros es que ahora viene el parón internacional. Lo malo para Egipto es que él no podrá ir».

«También esperamos, por lo que Mo ha demostrado en el pasado, que pueda recuperarse más rápido que otros jugadores en situaciones similares, ya que cuida muy bien su cuerpo. La historia ha demostrado que puede volver antes que otros. Pero solo faltan dos semanas para que volvamos a jugar, así que esperemos que en ese tiempo pueda estar de vuelta».