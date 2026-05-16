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Arne Slot asegura a los aficionados del Liverpool que subestiman su capacidad en el mercado de fichajes y promete recuperar a los Reds
Derrota de los Reds ante el Aston Villa
La derrota 4-2 ante Aston Villa fue la decimonovena del Liverpool en una campaña desastrosa, lo que dejó a sus aficionados desilusionados. A pesar de tener una semana para prepararse, el equipo de Merseyside jugó mal y sufrió un error costoso de su mejor jugador, Dominik Szoboszlai. Sus problemas defensivos, con 52 goles encajados en la liga, les hacen superar los 50 por primera vez en una Premier de 38 jornadas.
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Slot se prepara para el mercado de fichajes de verano
Tras el partido, Slot declaró a Sky Sports que entiende la desconfianza de la afición, pero se mostró optimista sobre los fichajes y el impacto del nuevo comienzo.
Afirmó: «Entiendo que ahora los aficionados no confíen en que las cosas mejoren la próxima temporada, pero creo que subestiman lo que puede aportar un mercado de fichajes y un nuevo comienzo.
«Hemos encajado demasiados goles y tampoco hemos marcado los suficientes. Estábamos en el partido y quizá podíamos haber conseguido un buen resultado, pero tras el 2-1 nos vinimos abajo».
Deficiencias tácticas al descubierto
Expertos y rivales coinciden: la defensa del Liverpool, especialmente en balón parado, es un coladero; ha encajado 20 goles, más que nadie en la liga. El exdefensa Jamie Carragher fue claro: «Son muy malos con y sin balón».
El delantero del Villa, Ollie Watkins, quien aprovechó esos espacios, coincidió: «Están descoordinados en la zaga y siento que hay mucho espacio al que puedo correr. Voy a tener ocasiones contra ellos».
- AFP
Las esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones penden de un hilo
El Liverpool afronta una última jornada tensa contra el Brentford en Anfield, partido que también será la emotiva despedida de Mohamed Salah y Andy Robertson. La clasificación para la Liga de Campeones aún se juega: Brighton y Bournemouth pueden mantener la emoción si ganan sus encuentros pendientes. Slot debe motivar urgentemente a su equipo para asegurar un puesto entre los cuatro primeros antes de embarcarse en un mercado de fichajes de verano vital, diseñado para renovar por completo la plantilla.