Arne Slot afirma que el VAR ha perjudicado al Liverpool toda la temporada tras el polémico gol de Benjamin Sesko en la derrota ante el Manchester United

Tras ganar 3-2 al Liverpool, Slot cree que los arbitrajes han perjudicado a su equipo toda la temporada. Fue el primer doblete liguero ante los ‘reds’ desde 2015-16. El momento clave llegó cuando Sesko marcó con el balón rozándole la mano; tras revisar el VAR, el gol subió al marcador. «Si hubo toque de Sesko, como creo, y la pelota cambió de trayectoria, entonces hubo contacto y deberíamos debatir si eso basta para anular un gol», dijo Slot a la prensa. «No sorprende que, cada vez que intervino el VAR esta temporada, lo hizo en nuestra contra. Ha sido así todo el curso».