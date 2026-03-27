Argentina: Panichelli se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla; adiós al Mundial, ¿qué cambia en el mercado y para el Milan?

Según los primeros diagnósticos realizados por el equipo médico de la Selección, Panichelli se ha lesionado el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Una lesión que requerirá una intervención quirúrgica y una ausencia de los terrenos de juego de al menos seis meses. Obviamente, se esfuma el objetivo de figurar en la lista de convocados del seleccionador Lionel Scaloni para el Mundial, en el que Argentina parte como vigente campeona, pero además el Estrasburgo pierde a su máximo goleador de la temporada —autor de 20 goles en 39 partidos— para intentar cerrar este año de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, Panichelli queda fuera del radar de aquellos equipos que lo habían seguido de cerca en los últimos meses tras su excelente impacto en la liga francesa.