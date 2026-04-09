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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

«Arbitraje incomprensible»: el Barcelona presenta una queja oficial ante la UEFA por una mano en la derrota ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

Barcelona
Liga de Campeones
Barcelona vs Atlético Madrid
Atlético Madrid
H. Flick
P. Cubarsi

El Barcelona ha presentado una queja formal ante la UEFA tras perder 2-0 contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El club catalán critica un «arbitraje incomprensible» y señala una jugada de mano no sancionada.

  • El Barça exige respuestas a la UEFA

    El Barça ha confirmado en un comunicado oficial que ha denunciado ante la UEFA los hechos ocurridos en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. El Club considera que la actuación arbitral fue contraria a la normativa vigente y afectó directamente al desarrollo y al resultado del encuentro. En el minuto 54, tras una reanudación correcta del juego, un rival tocó el balón con la mano en el área sin que se pitara penalti. El Club considera que esta decisión, sumada a la omisión del VAR, constituye un error grave. Por ello, solicita una investigación, acceso a las comunicaciones del árbitro y, si procede, el reconocimiento oficial de los errores y las medidas correspondientes. El Club recuerda que, en las últimas ediciones de la Liga de Campeones, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado al equipo, creando una clara desventaja e impidiéndole competir en igualdad de condiciones con otros clubes».


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    La extraña polémica sobre la mano

    El Barça protesta por un incidente en el minuto 54. El suplente del Atlético, Marc Pubill, detuvo con la mano un balón en juego tras un saque de puerta de Juan Musso y se lo devolvió al portero, creyendo erróneamente que aún no estaba en juego. El árbitro István Kovacs, sin consultar al VAR, ignoró la clara infracción y solo ordenó repetir el saque.

    Hansi Flick protestó airado desde la banda, pues ni el árbitro ni el VAR señalaron penalti. El Barcelona considera que fue un error grave, ya que la jugada se produjo cuando el partido ya estaba reanudado.

  • Flick critica el fallo del VAR

    Tras el partido, Flick criticó el arbitraje: «No entiendo por qué el VAR no intervino; es increíble. Todos erramos, pero en una jugada así… ¿Para qué tenemos el VAR? Debió ser penalti y segunda amarilla», afirmó.

    T

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Una dura batalla tras el drama de la tarjeta roja

    La polémica mano no fue el único momento caliente: el Barcelona jugó casi todo el partido con diez. La expulsión de Pau Cubarsi justo antes del descanso inclinó la balanza a favor del Atlético de Diego Simeone. Flick cuestionó la roja, pero consideró más grave el penalti no pitado por mano.

    Con el 2-0 en contra tras los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, la remontada en cuartos de la Liga de Campeones se antoja complicada. Pese a ello, el Barça afronta con desafío el partido de vuelta en Madrid y confía en que su protesta formal lleve a un arbitraje más riguroso.

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