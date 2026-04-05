Arbeloa, en la cuerda floja... El último salvavidas para el entrenador del Real Madrid

Según el diario español «AS», la Liga de Campeones se ha convertido en la última oportunidad para salvar el futuro de Arbeloa, tras el aumento de la diferencia con el Barcelona en La Liga a raíz de la inesperada derrota ante el Real Mallorca.

Señaló que las esperanzas de competir por el título de liga se han desvanecido, lo que somete a Arbeloa a una gran presión en la competición continental, ya que su futuro depende en gran medida de lo que el equipo pueda lograr ante el Bayern de Múnich en la fase inicial, para luego enfrentarse al París Saint-Germain o al Liverpool en una fase posterior más difícil.

«AS» explicó que el panorama habría sido totalmente diferente si Arbeloa hubiera podido seguir luchando por el título de liga hasta el último suspiro.

El partido contra el Mallorca supuso un duro golpe para el impulso positivo que Arbeloa había imprimido al proyecto madridista, ya que la directiva vio a un equipo falto de la chispa y la tensión necesarias en un momento en el que no se permite ningún tropiezo, y las altas esferas del club comenzaron a analizar las decisiones del entrenador, tanto por dejar a Vinícius Júnior en el banquillo como por alinear a jugadores jóvenes en el once inicial de forma inesperada, a pesar del buen rendimiento que ofreció el joven Manuel Ángel dada la delicadeza de la situación.