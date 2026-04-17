AFP
Traducido por
Arabia Saudí despide al seleccionador Hervé Renard a dos meses del Mundial y contrata a una exestrella del Blackburn y el Sheffield United como sustituto
Despido repentino del técnico francés
Según RMC Sport, Renard ha sido destituido de su cargo por el presidente de la federación con efecto inmediato. Arabia Saudí ha decidido separarse del seleccionador tras sufrir derrotas consecutivas en partidos amistosos ante Egipto (4-0) y Serbia (2-1) en marzo. Pese a la histórica victoria 2-1 sobre Argentina en 2022, se perderá su tercera participación consecutiva en el torneo. A finales del mes pasado, ante los crecientes rumores de su salida, afirmó no saber nada.
- Getty Images Sport
Una cara conocida que se espera que asuma el mando
Según Asharq Al-Awsat, se ha alcanzado un acuerdo definitivo con Georgios Donis, exjugador de Blackburn y Sheffield United, para que ocupe el puesto. Se espera que sea presentado oficialmente en las próximas 48 horas. El técnico griego cuenta con amplia experiencia local, pues ha dirigido a Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh y Al-Khaleej en la Liga Profesional Saudí, además de una breve etapa en el Sharjah emiratí.
Los resultados dispares de los dos entrenadores
La segunda etapa de Renard termina antes de lo esperado. Este técnico de 55 años dirigió a Marruecos en el Mundial 2018, donde sumó un punto, y luego a Arabia Saudí en 2022. En esa campaña, su equipo venció 2-1 a Argentina, pero perdió 2-0 con Polonia y 2-1 con México. Tras llevar a la selección femenina de Francia a cuartos de final en los Juegos de París, volvió a Arabia Saudí en octubre. Sonó para dirigir a Ghana antes del fichaje de Carlos Queiroz la semana pasada y ahora abandona el cargo. Su posible sucesor ya vivió una etapa exitosa con el Al-Hilal en la temporada 2015-2016.
- Saudi NT (X)
¿Qué le depara el futuro a la selección saudí?
El nuevo seleccionador debe prepararse ya para una exigente fase de grupos en el Grupo H. Arabia Saudí, en su tercer torneo consecutivo, enfrentará a Uruguay en Miami el 16 de junio, a España en Atlanta el 21 de junio y a Cabo Verde en Houston el 27 de junio. Antes, jugará un amistoso contra Ecuador.