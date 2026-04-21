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Alamara Djabi IMAGO / Maximilian Koch

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¡Apuñalan a un jugador profesional, que se encuentra en estado crítico! El FC Midtjylland está conmocionado

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A. Djabi
FC Midtjylland

El FC Midtjylland, uno de los principales clubes daneses, está conmocionado tras el ataque con arma blanca sufrido por el jugador profesional Alamara Djabi.

Según informó el club el martes, el joven de 19 años resultó gravemente herido en una agresión ocurrida en Herning el fin de semana y, en un momento dado, su vida corrió peligro. 

  • Tras dos operaciones, su estado es estable. Djabi ha salido del coma inducido y se encuentra «bien, dadas las circunstancias», según un comunicado.

    Criado en las divisiones inferiores del Benfica, fichó por el Midtjylland en 2023. Tras una cesión, el futbolista de Guinea-Bissau regresó a Dinamarca en verano de 2025, pero aún no ha jugado en la actual liga. El Midtjylland, dirigido por el exentrenador del BVB Mike Tullberg, lucha por el título como segundo clasificado en la ronda de campeones.

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