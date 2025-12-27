Aprobados, suspensos, calificaciones y notas de los jugadores del Arsenal contra Brighton: ¡La buena fortuna de los Gunners continúa! El autogol de Georginio Rutter y un excelente gol de Martin Odegaard son suficientes para enviar a los londinenses del norte de vuelta a la cima de la Premier League en una carrera por el título llena de altibajos

Poco después de que el Manchester City se situara en la cima con una victoria por 2-1 en Nottingham Forest, el Arsenal respondió en el minuto 15 cuando Odegaard anotó con un remate clínico en la esquina inferior desde el borde del área, mientras los locales castigaban un mal saque de puerta de Bart Verbruggen del Brighton. Al final de una primera parte bastante intrascendente, los fanáticos de los Gunners estaban furiosos porque Verbruggen no fue expulsado por una dura entrada sobre Viktor Gyokeres, con el neerlandés escapando solo con una tarjeta. El equipo local debería haber estado 2-0 arriba en el descanso, pero Verbruggen hizo una parada impresionante para negar a Martin Zubimendi y luego Leandro Trossard disparó por encima desde un ángulo cerrado.

El equipo del norte de Londres consiguió el espacio que anhelaba cuando un córner tentador de Declan Rice fue cabeceado a su propia red por Rutter siete minutos después del descanso. Justo cuando parecía que el Arsenal se llevaría el partido cómodamente, el disparo de Yasin Ayari rebotó en el poste, y Gomez anotó el rebote en el minuto 64. Los locales luego quedaron en deuda con el portero David Raya, quien hizo una parada asombrosa ante el potente disparo curvado de Yankuba Minteh. El suplente Gabriel Martinelli debería haber sentenciado el juego tres minutos antes del final, pero solo pudo enviar por encima el preciso centro de Bukayo Saka mientras el Arsenal mantenía su ventaja de dos puntos sobre el City de Pep Guardiola.

GOAL califica a los jugadores del Arsenal desde el Emirates Stadium.