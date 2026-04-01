Apenas unas semanas después de su despido: ¿se avecina un espectacular regreso de Lukas Kwasniok a la Bundesliga?

Actualmente, Dieter Hecking es el entrenador principal de los Lobos; sin embargo, este técnico de 61 años fue contratado inicialmente solo como «bombero» en la lucha actual por evitar el descenso y su contrato solo se extiende hasta el final de la temporada.

Especialmente en caso de descenso a la 2.ª Bundesliga, es muy improbable que el club continúe con Hecking, aunque, según informaciones deSport Bild, este se podría imaginar seguir trabajando en la ciudad del automóvil más allá del verano.

En caso de un nuevo comienzo en la segunda división, Kwasniok sería la opción preferida. El técnico de 44 años se encuentra actualmente sin equipo, tras haber sido despedido en marzo como entrenador del 1. FC Köln por la falta de resultados. Kwasniok se había hecho cargo del Effzeh al comienzo de la temporada.