«Aparte de Lionel Messi, no he visto a nadie que deje tan en ridículo a sus rivales»: un joven de 16 años hace soñar al Arsenal

Lo que hace que el récord de Dowman sea aún más impresionante es que Arteta no le da minutos al joven para poder presumir más adelante de haberlo descubierto. Y tampoco porque quiera meterlo de vez en cuando cuando ya no hay mucho en juego. No. Arteta está convencido de que Dowman, a pesar de su corta edad (¡acaba de cumplir 16 años en Nochevieja!), ya puede marcar la diferencia al más alto nivel. Contra el Everton, este supertalento lo demostró de forma impresionante.

«A Arteta le da igual que Dowman tenga 16 o 66 años. Lo sacó al campo para ganar el partido», subrayó el exguardameta de la selección inglesa Joe Hart, en su papel de comentarista de la BBC Sport, y vaticinó: «Tenemos un jugador realmente muy especial en Inglaterra».

Dowman empezó a acaparar titulares desde muy temprano. El verano pasado, Arteta ascendió al entonces joven de 15 años al primer equipo, y en los partidos amistosos contra clubes de renombre, Dowman demostró que ya era más que un simple suplente. «Lo que ha hecho sobre el terreno de juego no es normal para un chico de su edad», se entusiasmó Arteta tras un partido de pretemporada contra el Newcastle United en julio. Y la leyenda de la defensa inglesa, Rio Ferdinand, se regocijó: «Es el mejor jugador de 15 años de Inglaterra, quizá incluso de todo el mundo».

Además de su increíblemente buena pierna izquierda y un regate excepcional, Dowman cuenta con una condición física asombrosa para su edad. Por eso, Arteta no tiene ningún reparo en depositar su confianza en este joven superdotado. El hecho de que Dowman tuviera que estar dos meses y medio de baja entre mediados de diciembre y finales de febrero por una lesión en el tobillo no afectó negativamente a su desarrollo.

No obstante, Arteta también se preocupa mucho por formar con cuidado a la que probablemente sea la mayor joya inglesa. Dowman ha disputado siete partidos con el primer equipo esta temporada; en su debut en la Premier League contra el Leeds United en agosto (5-0), entró como suplente y, con un bonito movimiento, provocó un penalti de forma inteligente. «Es algo que vemos en él todos los días en los entrenamientos», declaró Arteta posteriormente a BBC Sport, sin mostrarse muy sorprendido por la buena actuación de Dowman en su debut en la liga.

El español explicó además lo mucho que se está analizando en el Arsenal qué es lo mejor para el desarrollo del centrocampista ofensivo. «Hemos observado cómo reacciona ante determinadas situaciones», reveló Arteta. A pesar de sus momentos destacados en la pretemporada, Dowman, por ejemplo, no fue incluido deliberadamente en la convocatoria para el primer partido de la Premier League contra el Manchester United. Para ver si se desanimaba un poco después o si seguía adelante sin dejarse desanimar. Al parecer, ocurrió lo segundo.

En cualquier caso, Arteta dedicó «un gran elogio a su familia. Han criado a un chico con una madurez, una estabilidad y unas ganas que rara vez se ven». Dowman, con solo 15 años, «ya está tan convencido de que puede rendir al máximo... eso es algo que nunca había visto en mi vida», elogió Arteta.