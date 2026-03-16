Como era de esperar, todo el país habló durante el fin de semana de ese gol que ha pasado a los anales de la historia. Pero la leyenda del Arsenal, Freddie Ljungberg, también destacó lo que había ocurrido unos minutos antes, algo que pudo haber sido decisivo para hacer realidad un sueño largamente postergado y que, por supuesto, está estrechamente vinculado al nombre de Max Dowman.
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«Aparte de Lionel Messi, no he visto a nadie que deje tan en ridículo a sus rivales»: un joven de 16 años hace soñar al Arsenal
«Creo que en ese momento ganaron la Premier League, con ese centro», comentó Ljungberg en Viaplay sobre una jugada de Dowman en el minuto 89. En la banda derecha, la joven promesa de 16 años del Arsenal, procedente del Everton, dispuso de mucho espacio y, por lo tanto, tuvo tiempo de sobra para pensar qué hacer con el balón.
«Eres muy joven y te atreves a lanzar ese centro; muchos jugadores jóvenes simplemente habrían pasado el balón en horizontal y habrían cedido la responsabilidad a otro», explicó Ljungberg. Dowman no pasó el balón en horizontal a Declan Rice, que estaba solo en el centro, sino que lanzó el balón con su potente pierna izquierda, con mucho efecto y fuerza, hacia el segundo palo. Allí, el portero del Everton, Jordan Pickford, no llegó a tocar el balón, y tras rebotar en Piero Hincapie, el esférico llegó a los pies del delantero centro del Arsenal, Viktor Gyökeres, quien, desde un metro, solo tuvo que empujar el balón a la portería vacía para dar al equipo londinense una tardía ventaja de 1-0.
Fue el golpe de gracia en un partido que parecía abocado a un empate sin goles. Ljungberg, que causó estragos en el norte de Londres entre 1998 y 2007, planteó la siguiente hipótesis: «Si el Arsenal solo hubiera empatado, el Manchester City probablemente habría vencido al West Ham United». En realidad, el Arsenal sumó tres puntos y, más tarde, el sábado por la noche, el City no pasó del 1-1 ante el West Ham.
Así pues, es posible que este fin de semana haya sido realmente decisivo en la lucha por el título de la liga inglesa: aunque el City ganara su partido aplazado pendiente, la ventaja del líder, el Arsenal, sobre su perseguidor más cercano es de seis puntos a siete jornadas del final de la temporada. Si los Gunners hubieran empatado contra el Everton y los Skyblues hubieran ganado al West Ham, esa ventaja podría haberse reducido a solo dos puntos.
- AFP
Max Dowman se convierte en el goleador más joven de la historia de la Premier League
Así pues, la decisión del entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, de dar entrada a su jugador más joven en el último cuarto de hora del partido, con el marcador a 0-0, fue todo un acierto. Y que Dowman acabara haciendo historia en el tiempo de descuento fue la guinda del pastel. Además, fue algo realmente impresionante.
El portero del Everton, Pickford, se adelantó en un saque de esquina de los visitantes con la esperanza de empatar. Sin embargo, el Arsenal logró despejar y, a 25 metros de su propia portería, Dowman dejó clavado a Vitaliy Mykolenko con un inteligente primer toque. Poco antes de la línea central, solo le quedaba Kiernan Dewsbury-Hall por delante, y también se deshizo de él. Sin más oposición, el adolescente pudo finalmente correr hacia la portería desierta, llevó el balón al fondo de la red y provocó el éxtasis en el estadio.
Con 16 años y 73 días, Dowman es desde entonces el goleador más joven de la historia de la Premier League. Muy por delante del anterior poseedor del récord, James Vaughan, que era casi 200 días mayor cuando debutó como goleador en la EPL en 2005. Y, por cierto, aún más por delante de leyendas como Wayne Rooney (16 años y 360 días), Cesc Fàbregas (17 años y 113 días) o Michael Owen (17 años y 143 días).
Max Dowman sorprende por su asombrosa madurez: «Nunca había visto algo así en mi vida»
Lo que hace que el récord de Dowman sea aún más impresionante es que Arteta no le da minutos al joven para poder presumir más adelante de haberlo descubierto. Y tampoco porque quiera meterlo de vez en cuando cuando ya no hay mucho en juego. No. Arteta está convencido de que Dowman, a pesar de su corta edad (¡acaba de cumplir 16 años en Nochevieja!), ya puede marcar la diferencia al más alto nivel. Contra el Everton, este supertalento lo demostró de forma impresionante.
«A Arteta le da igual que Dowman tenga 16 o 66 años. Lo sacó al campo para ganar el partido», subrayó el exguardameta de la selección inglesa Joe Hart, en su papel de comentarista de la BBC Sport, y vaticinó: «Tenemos un jugador realmente muy especial en Inglaterra».
Dowman empezó a acaparar titulares desde muy temprano. El verano pasado, Arteta ascendió al entonces joven de 15 años al primer equipo, y en los partidos amistosos contra clubes de renombre, Dowman demostró que ya era más que un simple suplente. «Lo que ha hecho sobre el terreno de juego no es normal para un chico de su edad», se entusiasmó Arteta tras un partido de pretemporada contra el Newcastle United en julio. Y la leyenda de la defensa inglesa, Rio Ferdinand, se regocijó: «Es el mejor jugador de 15 años de Inglaterra, quizá incluso de todo el mundo».
Además de su increíblemente buena pierna izquierda y un regate excepcional, Dowman cuenta con una condición física asombrosa para su edad. Por eso, Arteta no tiene ningún reparo en depositar su confianza en este joven superdotado. El hecho de que Dowman tuviera que estar dos meses y medio de baja entre mediados de diciembre y finales de febrero por una lesión en el tobillo no afectó negativamente a su desarrollo.
No obstante, Arteta también se preocupa mucho por formar con cuidado a la que probablemente sea la mayor joya inglesa. Dowman ha disputado siete partidos con el primer equipo esta temporada; en su debut en la Premier League contra el Leeds United en agosto (5-0), entró como suplente y, con un bonito movimiento, provocó un penalti de forma inteligente. «Es algo que vemos en él todos los días en los entrenamientos», declaró Arteta posteriormente a BBC Sport, sin mostrarse muy sorprendido por la buena actuación de Dowman en su debut en la liga.
El español explicó además lo mucho que se está analizando en el Arsenal qué es lo mejor para el desarrollo del centrocampista ofensivo. «Hemos observado cómo reacciona ante determinadas situaciones», reveló Arteta. A pesar de sus momentos destacados en la pretemporada, Dowman, por ejemplo, no fue incluido deliberadamente en la convocatoria para el primer partido de la Premier League contra el Manchester United. Para ver si se desanimaba un poco después o si seguía adelante sin dejarse desanimar. Al parecer, ocurrió lo segundo.
En cualquier caso, Arteta dedicó «un gran elogio a su familia. Han criado a un chico con una madurez, una estabilidad y unas ganas que rara vez se ven». Dowman, con solo 15 años, «ya está tan convencido de que puede rendir al máximo... eso es algo que nunca había visto en mi vida», elogió Arteta.
- (C)Getty Images
Comparación con Messi: incluso una leyenda del Chelsea está encantada con Max Dowman
Desde el principio, Arteta solo había alineado al internacional sub-19 inglés una vez en la FA Cup y otra en la Copa de la Liga. Por lo demás, espera que la despreocupación de Dowman aporte un impulso en la fase final, algo que funcionó a las mil maravillas contra el Everton.
«Sal al campo, haz lo tuyo y gánanos el partido», le dijo a Dowman antes de su sustitución, reveló Arteta. «Le dije que estos son los momentos de la temporada en los que tiene que pasar algo especial. Él sabe que tiene las habilidades para hacerlo. Solo tengo que darle la oportunidad y él tiene que estar a la altura». Dowman «cambió el partido», destacó el exitoso entrenador del Arsenal en Sky Sports. «Nos hizo más peligrosos. Conseguir eso a esta edad, en este escenario y con esta presión... simplemente no es normal. Para él es algo natural y simplemente hace lo que siente. Cuando tienes un talento así, inevitablemente suceden cosas buenas».
Por su parte, John Terry, una leyenda del Chelsea, el rival local del Arsenal, se sumó a los elogios hacia Dowman. El exdefensa de talla mundial, ahora entrenador de la cantera de los Blues, ni siquiera se cortó a la hora de compararlo con Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro. «¡Qué jugador, absolutamente increíble!», dijo Terry en un vídeo de TikTok sobre Dowman y añadió: «Le vi jugar contra el Chelsea hace aproximadamente un año. Aparte de Lionel Messi, no he visto a nadie que deje tan en ridículo a sus rivales. Por supuesto, es una comparación muy grande, pero este chico tiene un talento enorme. Va a desempeñar un papel muy importante en el futuro del Arsenal y de Inglaterra».
En un futuro próximo, Dowman quiere, ante todo, ganar sus primeros títulos con los Gunners. Los aficionados sueñan, por supuesto, especialmente con la liga, sería la primera desde 2004. Cinco años y medio antes del nacimiento de aquel que, contra el Everton, quizá haya proporcionado un momento decisivo en el camino hacia la consecución de ese sueño.
Las estadísticas de Max Dowman con el Arsenal esta temporada
Intervenciones 7 Minutos jugados 236 Goles 1 Asistencias 1