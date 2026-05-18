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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¿Anuncio oficial el domingo? El Manchester City prepara una decisión sensacional sobre el entrenador

Premier League
Manchester City vs Aston Villa
Manchester City
P. Guardiola

Pep Guardiola no seguirá como entrenador del Manchester City la próxima temporada.

Según el Daily Mail, la salida anticipada de Guardiola del club inglés de primera división al final de la temporada actual es un hecho.

  • Según estas informaciones, el City ya habría comenzado a informar a sus patrocinadores de que la decisión se comunicará oficialmente en breve. Además, en el entorno de Guardiola es un secreto a voces que el español dejará el equipo este verano, tras diez años en el City, y no cumplirá su contrato, que en principio vencía en 2027.

    Según el Daily Mail, el club lo anunciará tras la última jornada de la Premier, el domingo en casa ante el Aston Villa. El equipo aún puede lograr el triplete nacional: ya ganó la EFL Cup y la FA Cup, y podría sumar la Premier si vence al Bournemouth el martes y, cinco días después, al Villa, siempre que el líder, Arsenal, tropiece ante Crystal Palace en la última jornada.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    ¿Qué hará Pep Guardiola tras dejar el Manchester City?

    Guardiola renovó en noviembre de 2024 hasta 2027, pero ahora dejará Manchester al final de esta temporada. Ahora, con 55 años, parece que dejará el Manchester al final de esta temporada, ciclo que inició en 2016. Entre sus logros destacan seis títulos de la Premier League y la ansiada Liga de Campeones de 2023.

    Tras dejar el City, planea tomarse un descanso, aunque en abril se le vinculó con la selección de Italia, aún sin entrenador tras quedarse fuera del Mundial.

  • Manchester City: ¿Sucederá Enzo Maresca a Pep Guardiola?

    Según el Daily Mail, Enzo Maresca es el principal candidato para sustituir a Guardiola en el City. El italiano conoce bien el club: dirigió al filial en la 2020/21 y fue segundo de Guardiola en la 2022/23. Sin equipo desde su salida del Chelsea a principios de año, está disponible.

    Como alternativa, el rotativo menciona a Vincent Kompany, actual técnico del Bayern de Múnich. Kompany, quien jugó en el City entre 2008 y 2019, renovó en octubre su contrato con el Bayern hasta 2029, por lo que su fichaje parece poco probable.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    El Manchester City de Pep Guardiola: resultados en la Premier League y la Liga de Campeones


    Temporada

    Premier League

    Liga de Campeones

    2016/17

    Tercero

    Octavos de final

    2017/18

    Campeón

    Cuartos de final

    2018/19

    Campeón

    Cuartos de final

    2019/20

    Subcampeón

    Cuartos de final

    2020/21

    Campeón

    Finalista

    2021/22

    Campeón

    Semifinales

    2022/23

    Campeón

    Campeón

    2023/24

    Campeón

    Cuartos de final

    2024/25

    Tercero

    Ronda intermedia

    2025/26

    Segundo (temporada en curso)

    Octavos de final


Premier League
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