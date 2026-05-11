Antony igualó el récord de Kylian Mbappé en La Liga tras su última actuación estelar con el Real Betis, mientras el jugador del Manchester United, que no ha cuajado en el club, disfruta de la «mejor temporada» de su carrera

Desde su llegada a La Liga, Antony ha recuperado su puntería y se ha convertido en un especialista en disparos desde fuera del área. Tras su primer gol en Anoeta, el brasileño empata con Kylian Mbappé como el jugador con más tantos ligueros desde fuera del área esta temporada: cinco cada uno. Esta estadística refleja la confianza de un futbolista que en la Premier League luchó por la regularidad.

Tras el empate ante la Real Sociedad, el brasileño declaró a DAZN: «Muy contento. Es fruto de mucho trabajo y estoy orgulloso de lo que he hecho. Se lo debo en gran parte a mis compañeros y al entrenador, que me ha dado mucha confianza. Seguimos avanzando».