Antony, fichaje fallido del Manchester United, rechaza operarse de su lesión crónica y lo anuncia de forma desafiante tras quedarse fuera de la convocatoria de Brasil para el Mundial

En declaraciones a Mundo Deportivo, el extremo brasileño expresó su frustración por las especulaciones sobre su estado físico: «La gente dice cosas que no sabe. Tenemos que poner fin a esto, porque me siento muy bien».

Su rotunda declaración coincide con un comunicado oficial del Real Betis que desmintió los rumores de que el jugador de 26 años necesitaría de tres a cuatro meses de rehabilitación. Tras tratar la osteítis púbica con un enfoque conservador desde diciembre, el exdelantero del Manchester United ha mejorado notablemente en la recta final de la Liga.