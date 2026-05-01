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Antony, fichaje fallido del Manchester United, admite que se avergonzaba del físico de Cristiano Ronaldo y describe su complicada etapa en Old Trafford
El brasileño reflexiona sobre su salida del United
El extremo de 26 años reconoció por fin el «complicado» periodo que vivió en la Premier League tras su fichaje de 95 millones de euros (82 millones de libras/111 millones de dólares) procedente del Ajax. Reconoce que problemas personales ajenos al fútbol afectaron su rendimiento y valor de traspaso, antes de fichar por el Betis. A pesar de ello, agradece a los Red Devils y ve esa etapa como un impulso clave para su madurez profesional.
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Sacando a la luz las dificultades
En una entrevista con Globoesportesobre su bajo rendimiento en la Premier League, el delantero reconoció que sus problemas personales afectaron su juego: «Los asuntos fuera del campo me lastraron, pero me hicieron madurar. No me arrepiento de haber ido al Manchester United; estoy agradecido al club. Allí aprendí mucho, y hoy soy feliz en el Betis gracias a los momentos difíciles que viví en Inglaterra».
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La orientación de una leyenda
Antony solo jugó con Ronaldo en siete partidos de la temporada 2022-23, pero admira su ética de trabajo y su amabilidad fuera del campo. Al recordar un encuentro en las instalaciones del club, afirmó: «Cristiano Ronaldo es una gran persona, se aprende mucho de él. Una vez bromeó conmigo: la gente cree que soy terco, pero en privado soy muy juguetón.
Hablaba de la vida, de libros y de temas ajenos al fútbol, lo que me ayudó a desconectar. Solía decir: “Hoy no hablamos de fútbol”. En una ocasión, en la sauna, me mostró su cuerpo y bromeó: “Parece que tengo 23 años”. Me dio vergüenza, se nota el cuidado que se pone a punto de cumplir 40. Es un ejemplo para todos».
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Con la mirada puesta en la escena internacional
Antony se centra en mantener su buen momento en España, donde ha marcado 13 goles y dado nueve asistencias en 41 partidos con el Betis esta temporada. Su objetivo es ganarse un lugar en la lista de Brasil para el Mundial de 2026, pues no es convocado desde junio de 2025 ni juega con la Seleção desde la derrota ante Marruecos en marzo de 2023. Tras integrar la selección en 2022, el extremo se siente mejor preparado para su segunda participación que en su debut en Catar.