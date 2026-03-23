Antonio Rüdiger niega ser «un riesgo para la seguridad» del Real Madrid y de sus compañeros de la selección alemana tras el polémico incidente con la rodilla contra el Getafe

En declaraciones al FAZ, Rüdiger respondió al intenso escrutinio que rodea su estilo de juego físico, especialmente tras la derrota por 1-0 del Real Madrid ante el Getafe a principios de marzo. Durante el partido, golpeó a Diego Rico en la cara con la rodilla, lo que provocó que en España se pidieran sanciones de larga duración, mientras que algunos medios alemanes sugirieron que fuera excluido de la selección nacional.

Ante las críticas, el jugador de 33 años rechazó por completo la idea de que sea un peligro para su propio equipo. Afirmó: «Definitivamente no soy un riesgo para mis equipos. Sé exactamente en qué minuto estamos y qué está en juego». Sin embargo, también asumió la responsabilidad por la falta no sancionada, admitiendo: «El debate me demuestra una vez más que tengo una responsabilidad que no he cumplido en algunos momentos».