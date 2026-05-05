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Antonio Conte plantea sus exigencias para el futuro del Nápoles, mientras Aurelio De Laurentiis establece cuatro condiciones para su permanencia
Conte señala los puntos innegociables
Según «Il Mattino», Conte quiere seguir en el Estadio Diego Armando Maradona, pero no piensa ceder en asuntos deportivos clave.
El técnico, que nunca ha aceptado compromisos, exige que su proyecto se respete sin interferencias de la directiva.
Informes indican que se sintió frustrado por la falta de apoyo del club, sobre todo tras criticar decisiones arbitrales, y porque las prometidas mejoras en la infraestructura aún no se han cumplido, lo que generó fricción con la directiva.
De momento, estaría dispuesto a ignorar los problemas de infraestructura si se garantiza una separación clara entre lo deportivo y lo demás.
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De Laurentiis establece cuatro condiciones claras
El presidente del Nápoles, De Laurentiis, impondrá sus condiciones en una reunión tras el partido contra el Bolonia.
Tiene cuatro requisitos para la temporada 2026-27: recortar la masa salarial, de unos 115 millones de euros, volver a clasificar al equipo para la Liga de Campeones y superarla.
Por último, planea renovar la plantilla fichando a cinco jugadores para la próxima temporada.
Restricciones presupuestarias y evolución de la plantilla
El contexto financiero es clave en estas negociaciones. Aunque el Nápoles tiene importantes reservas, el balance del club sigue en números rojos, lo que exige prudencia en fichajes y salarios.
De Laurentiis planea destinar unos 190 millones de euros a asegurar la estabilidad futura del club en vez de a fichajes desmedidos.
Conte, que ya dejó el Inter y la Juventus al considerar que sus proyectos deportivos se desdibujaban, debe valorar si estas limitaciones concuerdan con su instinto competitivo.
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La próxima reunión definirá el rumbo del Nápoles
El momento de la reunión es clave: el Nápoles quiere asegurar primero su plaza en la Liga de Campeones antes de hablar del proyecto técnico.
Para De Laurentiis la temporada 2026-27 es clave: el club celebrará su centenario y quiere liderar su imagen pública, lo que choca con la exigencia de Conte de controlar el área deportiva.
Ambos están en una encrucijada: la reunión tras el duelo contra el Bolonia definirá si Conte permanece al frente del proyecto.