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Antonio Conte dejará el Nápoles para regresar al banquillo de la selección italiana
Los grandes clubes italianos se separarán
Según La Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport, el Nápoles y Conte se separarán al final de la temporada. La decisión se tomó tras una reunión clave a mediados de abril entre Conte y el presidente del club, Aurelio De Laurentiis. Aunque el técnico llevó al equipo a una victoria sobre el Pisa que selló el pase a la Liga de Campeones, ya anticipó su salida antes de cumplir su contrato, que vence en junio de 2027.
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Condiciones de rescisión de mutuo acuerdo
Aunque Conte aún tiene contrato en Nápoles, se planea su salida anticipada. El Corriere dello Sport es cauteloso, pero se asegura que, si se va, será de mutuo acuerdo y sin indemnización.
Sarri y Allegri se enfrentan a tensiones
La vacante en el banquillo del Nápoles ha desencadenado una intensa carrera por encontrar un sustituto, en la que Maurizio Sarri y Massimiliano Allegri son los principales candidatos. La posición de Allegri en el AC Milan se ve comprometida por sus enfrentamientos con el asesor especial Zlatan Ibrahimovic y el director ejecutivo Giorgio Furlani, mientras que Sarri está en desacuerdo con el presidente de la Lazio, Claudio Lotito.
Tras perder el derbi con la Roma, Sarri afirmó en rueda de prensa (vía La Lazio Siamo Noi): «Primero juguemos el último partido. Aún no me han informado sobre planes futuros. Esta temporada no me han escuchado y no estoy contento; quizá el club tampoco. Terminemos la temporada y veamos si tienen algo que decirme».
- AFP
La reconstrucción de los Azzurri, bajo la lupa
Conte quiere volver a dirigir a la selección italiana tras las elecciones a la presidencia de la FIGC del 22 de junio, con el fin de repetir su palmarés de 14 victorias en 24 partidos. Este cambio deja al Nápoles ante una crisis de identidad, pues el club busca una transición fluida con posibles fichajes antes de que se abra el mercado de verano.