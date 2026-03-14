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Antonio Conte confirma su intención de seguir en el Nápoles más allá de esta temporada, tras unas campañas desastrosas en la Serie A y la Liga de Campeones
El Nápoles atraviesa una temporada difícil
El rendimiento del Nápoles ha sido objeto de un intenso escrutinio, ya que el equipo ocupa actualmente el tercer puesto de la Serie A, a una gran distancia del líder, el Inter. Además, esta temporada se vio eliminado de la Liga de Campeones en la fase de grupos, lo que afectó aún más a su dinámica. A pesar de estos contratiempos, las declaraciones de Conte sugieren que la directiva se mantiene unida y prefiere la estabilidad a un nuevo cambio de entrenador, mientras espera el mercado de fichajes de verano para subsanar las carencias de la plantilla y recortar distancias con los primeros clasificados.
- AFP
La gestión de la plantilla y la estabilidad táctica
Conte recordó a los observadores que llegó con una visión a largo plazo, en lugar de buscar una solución rápida. A pesar de las presiones de una temporada difícil, tras los rumores de su salida el verano pasado, el entrenador se mantiene firme en su convicción. «Cuando llegué al Nápoles, firmé un contrato por tres años», declaró Conte a DAZN. «Cada año, como el pasado, nos hemos reunido con el presidente para hacer balance... Todo el mundo sabe muy bien que me siento muy a gusto en Nápoles, me siento bien. Al mismo tiempo, es correcto hacer evaluaciones y ver si es lo adecuado seguir adelante. Por mi parte, hay la máxima disponibilidad y el máximo deseo de continuar el viaje».
Tras hacerse cargo del Nápoles en el verano de 2024 y haberlo llevado a conquistar su cuarto título de la Serie A la temporada pasada, Conte es consciente de la importancia de terminar la temporada con fuerza, al tiempo que ha destacado los peligros de un calendario tan apretado.
«Digamos que los jugadores que han estado ausentes durante mucho tiempo se están recuperando. Hay que entender cómo y en qué condiciones regresan; tengo que saber gestionar bien los minutos», explicó. En cuanto a los cambios tácticos, añadió: «Tendríamos que esperar a la recuperación de Giovanni Di Lorenzo para pensar en volver a la defensa de cuatro... Podría ser perjudicial y peligroso para nosotros cambiar este sistema».
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De cara a la recta final
Conte se está centrando en terminar la temporada con fuerza para garantizar que el Nápoles no se quede fuera de las competiciones europeas. Al manifestar su «máximo deseo» de continuar, ha intentado acallar los rumores y aportar claridad de cara a las diez últimas jornadas. Su insistencia en realizar evaluaciones «serenas» denota una relación profesional con la directiva, con el objetivo de evitar las fricciones públicas que se vivieron en sus anteriores etapas.
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