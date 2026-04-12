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Antonio Conte acusa a los medios de «tergiversar» sus palabras sobre el puesto de seleccionador de Italia
Conte desmiente los rumores sobre su disponibilidad
Conte ha desmentido los rumores que lo sitúan buscando un regreso inmediato a la selección italiana. Tras la renuncia de Gennaro Gattuso, después de que Italia no se clasificara para el Mundial 2026, su nombre sonó con fuerza para sustituirlo. Él admitió sentirse «halagado», pero aclaró que no busca dejar su actual cargo. Sin embargo, al técnico de 56 años no le ha gustado la interpretación de sus recientes declaraciones y ha dejado claro que, por ahora, no busca dejar su cargo.
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Respetando su actual contrato con el Nápoles
Pese a las especulaciones sobre un posible regreso a la selección italiana, Conte reitera su compromiso con el Nápoles. Con firmeza, declaró: «No he dicho que esté disponible. Me queda un año de contrato con el Nápoles; al final de la temporada hablaré con el presidente. Les pido que interpreten bien mis palabras, porque si se van a tergiversar, entonces no volveré a hablar».
Una reñida lucha por el título de la Serie A
Conte ya dirigió la selección nacional entre 2014 y 2016 con su habitual intensidad. Sin embargo, el Nápoles afronta un final de temporada clave en la Serie A. Tras 32 jornadas, Napoli es segundo con 66 puntos, a nueve del líder, el Inter, y con el Milan tercero con 63. El técnico no puede distraerse: el campeón defiende título y busca un buen cierre en las seis fechas que quedan.
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¿Qué le depara el futuro al Nápoles?
El Nápoles cerrará la Serie A con una recta final exigente: recibirá a la Lazio el 18 de abril y a la Cremonese el 24. Luego visitará al Como, Bolonia, Pisa y Udinese. El entrenador solo piensa en sumar la mejor racha posible.