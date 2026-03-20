Antonin Kinsky se prepara para un regreso espectacular al once inicial del Tottenham, a pesar de su pésima actuación en la Liga de Campeones, mientras los Spurs se ven sacudidos por la terrible noticia de la lesión de Guglielmo Vicario

Vicario se someterá a una intervención quirúrgica tras sufrir una hernia. Los problemas de lesiones del internacional italiano llegan en un momento crucial para el club del norte de Londres, que se prepara para enfrentarse al Nottingham Forest este fin de semana en un partido decisivo para evitar el descenso. Los Spurs ocupan el puesto 16.º en la clasificación de la Premier League, con solo un punto de ventaja sobre el West Ham, 18.º, y el Forest, 17.º.

El club ha confirmado que Vicario estará disponible para la convocatoria de este fin de semana, pero que después se someterá a una operación, y los pronósticos suelen oscilar entre cuatro y seis semanas para una operación de hernia, lo que significa que se perderá partidos clave. El Tottenham ha programado la operación para que coincida con el parón internacional, pero, como mínimo, Vicario se perderá los partidos contra el Sunderland y el Brighton. Si se pierde seis semanas, también podría quedarse fuera de los partidos contra el Wolves y el Aston Villa.

Los Spurs han declarado en un comunicado: «Podemos confirmar que Guglielmo Vicario se someterá a una operación de hernia la próxima semana. Esta intervención menor del guardameta internacional italiano se ha programado para que tenga el menor impacto posible en nuestra temporada. Guglielmo comenzará su rehabilitación con nuestro equipo médico de inmediato, y se espera que pueda volver a la acción en el próximo mes».