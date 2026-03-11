Antonin Kinsky, Loris Karius y las peores actuaciones de porteros en la historia de la Liga de Campeones

Se seguirá cuestionando si Igor Tudor debería haber confiado al jugador de 22 años una tarea tan importante y si tomó la decisión correcta al sustituirlo en ese momento. También hay que señalar que, aunque los errores de Kinsky fueron sin duda costosos, no fue el único jugador del Tottenham que perdió el equilibrio esa noche, en la que los Spurs sufrieron una derrota por 5-2 que no hace más que empeorar el ambiente en torno al club, amenazado por el descenso.
Además, aunque la actuación de Kinsky fue realmente pésima, no es el primer portero que ha quedado en evidencia en el escenario más importante, ya que muchos otros nombres reconocidos han vivido noches de pesadilla en la Liga de Campeones a lo largo de los años...