Antoine Griezmann admite que el «terreno resbaladizo» provocó los «errores» del Tottenham en la goleada de la Champions League y advierte al Atlético de Madrid que no repita el colapso del Barcelona

La superficie resbaladiza resultó catastrófica para el portero del Tottenham, Antonin Kinsky, cuyos dos errores fatales en un terreno de juego desconocido regalaron al Atlético su primer y tercer gol. Los Spurs se encontraron con un 3-0 en contra en tan solo 15 minutos, antes de acabar perdiendo por 5-2. Griezmann aprovechó el caos con un gol y una asistencia, lo que garantiza que los gigantes de la Premier League se enfrentarán a una tarea muy difícil en el partido de vuelta.

Reconoció que el difícil terreno de juego jugó un papel crucial a la hora de castigar los errores iniciales de los Spurs. «Aprovechamos algunos de sus errores, ya fueran técnicos o debidos al terreno de juego, que es muy resbaladizo y nosotros estamos acostumbrados», explicó Griezmann a Movistar, según Diario AS, tras el partido.