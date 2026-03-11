Goal.com
Muhammad Zaki

Traducido por

Antoine Griezmann admite que el «terreno resbaladizo» provocó los «errores» del Tottenham en la goleada de la Champions League y advierte al Atlético de Madrid que no repita el colapso del Barcelona

Antoine Griezmann volvió a sus mejores tiempos el martes por la noche, liderando la goleada por 5-2 al Tottenham Hotspur en los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, a pesar del contundente marcador, Griezmann señaló que el equipo de Diego Simeone supo aprovechar un «campo resbaladizo» que provocó que los Spurs cometieran errores garrafales a lo largo del partido de ida.

    La superficie resbaladiza resultó catastrófica para el portero del Tottenham, Antonin Kinsky, cuyos dos errores fatales en un terreno de juego desconocido regalaron al Atlético su primer y tercer gol. Los Spurs se encontraron con un 3-0 en contra en tan solo 15 minutos, antes de acabar perdiendo por 5-2. Griezmann aprovechó el caos con un gol y una asistencia, lo que garantiza que los gigantes de la Premier League se enfrentarán a una tarea muy difícil en el partido de vuelta.

    Reconoció que el difícil terreno de juego jugó un papel crucial a la hora de castigar los errores iniciales de los Spurs. «Aprovechamos algunos de sus errores, ya fueran técnicos o debidos al terreno de juego, que es muy resbaladizo y nosotros estamos acostumbrados», explicó Griezmann a Movistar, según Diario AS, tras el partido.

    Griezmann advierte contra la complacencia

    Mientras el Metropolitano estaba de celebración, Griezmann lanzó una severa advertencia sobre el partido de vuelta en Londres. Instó al equipo a no repetir los errores que llevaron al colapso casi total contra el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey. A pesar de tomar una ventaja de 4-0 en el partido de ida contra el gigante catalán, los hombres de Diego Simeone sufrieron un gran susto tras caer por 3-0 en el partido de vuelta. Al final, lograron pasar la eliminatoria con una ajustada victoria por 4-3 en el global, pero la tensa experiencia dejó una clara huella en el veterano delantero.

    «Hemos hecho un gran partido y es una pena los dos goles encajados. Tenemos que analizarlo para no repetir lo que hicimos en Barcelona, porque tenemos una buena ventaja», añadió Griezmann. 

    Más allá de las hazañas europeas, Griezmann finalmente abordó las crecientes especulaciones sobre un posible traspaso a la MLS. A pesar del gran interés del Orlando City, el jugador de 34 años confirmó que no tiene intención de abandonar la capital española antes de que concluya la temporada actual. Destacó su felicidad en el club y afirmó: «Estoy muy bien aquí, disfrutando mucho. Lo que hago en el campo habla por sí solo. Ya veremos, pero la idea es quedarme hasta el final, y luego ya hablarán los demás».

    Los sueños de Griezmann de ganar un trofeo

    Un factor importante en el compromiso de Griezmann con el Atlético es el atractivo de ganar un título antes de que termine la temporada. El delantero tiene la mirada puesta en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en abril, ya que aspira a levantar un trofeo que hasta ahora se le ha resistido en sus dos etapas con la camiseta rojiblanca del Atlético. Cuando se le preguntó si ganar la copa era su principal motivación para quedarse, añadió: «Ese es mi sueño y mi objetivo, que esperemos poder lograr algo grande».

