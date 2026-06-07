En un giro sorpresivo, Gordon dejó St James' Park para fichar por el Barça justo antes del Mundial. Aunque el movimiento generó dudas sobre el futuro de su compañero en la selección inglesa Rashford, quien estuvo cedido en el club catalán, Gordon reveló que el jugador de 29 años le brindó un apoyo increíble. En lugar de frustrarse, el futbolista del United le dio información de primera mano sobre la vida en uno de los clubes más grandes del mundo.

«Me habló de lo bien que se lleva el grupo y del gran ambiente de vestuario, algo que ya me habían comentado en el Barça. También me aconsejó sobre la ciudad y posibles viviendas. Es un chico encantador y muy atento», declaró Gordon a talkSPORT. El canterano del Manchester United no se inmuta ante la llegada de Gordon, pese a que su futuro en el club aún es incierto.



