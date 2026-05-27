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Anthony Gordon quiere fichar por el Barcelona. Deco negocia por el extremo del Newcastle, mientras el Bayern se enfrenta a un rechazo
El Barcelona lidera la carrera por Gordon
Deco, director deportivo del Barcelona, visitó Londres para acelerar la campaña de fichajes. Aunque se relacionó su viaje con las negociaciones por João Pedro, de Chelsea, Mundo Deportivo asegura que Gordon es ahora prioridad máxima del club.
Los blaugranas ven en el jugador del Newcastle un activo versátil capaz de igualar el impacto de sus grandes estrellas. Lo más importante es que la reciente reunión en Londres parece haberle convencido: Gordon está ahora cautivado por la perspectiva de unirse al proyecto de Hansi Flick que se está desarrollando en Cataluña.
- AFP
El Bayern de Múnich y el Liverpool tendrán que esperar
La noticia es un golpe duro para el Bayern de Múnich, que llevaba tiempo planeando fichar al exjugador del Everton. Se informa que el club alemán preparaba una oferta mixta de jugadores y dinero, incluyendo al portero Alexander Nubel, para convencer al Newcastle.
Liverpool se sumó a la puja tras la salida de Mohamed Salah, pero Gordon prioriza al Barcelona pese al atractivo de volver a Merseyside.
Los obstáculos financieros para los blaugranas
Aunque el jugador quiere fichar por el Barcelona, las negociaciones económicas son complejas. El Newcastle valoró a Gordon en más de 75 millones de libras (entre 85 y 90 millones de euros), cantidad que el Barça no quiere pagar ahora. Sin embargo, según Mundo Deportivo, en el Spotify Camp Nou hay optimismo porque el acuerdo puede llegar si el jugador insiste y acepta un salario acorde a los límites del club.
El extremo inglés tiene contrato en Tyneside hasta 2030, lo que fortalece la posición de los Magpies. Aun así, el atractivo del Barça y la posibilidad de luchar por títulos europeos con Flick pueden ser irresistibles. El club azulgrana aspira a un contrato de cinco años con el jugador, quien aportaría competencia y descanso a Raphinha en la banda izquierda.
- AFP
La versatilidad de Gordon ofrece soluciones tácticas
El Barça quiere a Gordon por su capacidad para jugar en toda la delantera. Esta temporada ha actuado sobre todo como extremo izquierdo, pero también ha sido un ‘9’ fiable. Con la salida de Robert Lewandowski, su versatilidad llega en el momento justo.
Esta temporada ha marcado 17 goles y dado 5 asistencias en todas las competiciones, incluida la Liga de Campeones. Si Deco cierra pronto el fichaje, el Barça podría dar por cerrada la búsqueda de un nueve tras los intentos fallidos por Julián Álvarez (Atlético) y Pedro (Chelsea).