Anthony Gordon llega a un acuerdo personal con el Bayern de Múnich, aunque el Newcastle pide 75 millones de libras por su traspaso

El jugador de 25 años es el principal objetivo del Bayern, que quiere reforzar su ataque este verano. Según talkSPORT, Gordon ya acordó sus condiciones personales, pero aún hay una gran diferencia sobre el precio final. El Newcastle pide al menos 75 millones de libras por su estrella, quien ha brillado esta temporada.

Pese a la cifra, en Alemania hay optimismo sobre el fichaje. Gordon ha marcado 17 goles esta temporada y su rendimiento ha atraído también al Arsenal, mientras que el Liverpool mantiene su interés histórico desde 2024.