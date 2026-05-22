Víspera de la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart, Eberl habló en un acto de Bild sobre los fichajes del Bayern: «La plantilla está casi lista; quizá sumemos uno o dos jugadores». Prioridad: un delantero de nivel, pues no se comprará a Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea.
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Anthony Gordon, Kennet Eichhorn y John Stones: Max Eberl habla sobre los rumores de fichajes en el FC Bayern
«Estamos de acuerdo en fichar un jugador ofensivo si podemos permitírnoslo», afirmó Eberl. «Hemos tenido una charla muy positiva y esperamos avanzar». Aunque no mencionó su nombre, se cree que hablaba de Anthony Gordon, del Newcastle United.
Según varios informes, el inglés de 25 años es el fichaje soñado del Bayern. Al parecer, el club muniqués ya habría llegado a un acuerdo con el jugador. Las negociaciones con el Newcastle, sin embargo, son complicadas: el club de la Premier pediría unos 86 millones de euros, cifra considerada excesiva por el Bayern.
¿Eichhorn al FC Bayern? «Ahora hay que ver si encaja»
Tras las salidas gratis de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro, el Bayern podría fichar un centrocampista: Kennet Eichhorn, joven talento de 16 años del Hertha BSC, con una cláusula de doce millones de euros y pretendido por otros clubes.
«Si ves a Kenny Eichhorn y el FC Bayern no se interesara por él, entonces no estaríamos haciendo nuestro trabajo», afirmó Eberl. «Ahora hay que ver si encaja y cuáles son las expectativas de él y de su representante».
Además, la defensa aún no tiene dueño: Min-Jae Kim e Hiroki Ito podrían marcharse ante una oferta adecuada. Se ha mencionado a los centrales del Manchester City Josko Gvardiol (24) y John Stones (31), aunque Eberl desmintió los rumores sobre este último. Para el lateral derecho, Givairo Read (19), del Feyenoord de Róterdam, es uno de los candidatos.