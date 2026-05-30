AFP
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¡Anthony Gordon es jugador del Barcelona! El campeón de La Liga confirma su fichaje por 80 millones de euros tras ganar la pugna al Bayern por el extremo del Newcastle
El Barcelona confirma el fichaje de Gordon
Según se ha informado, el Barça pagará 70 millones de euros por adelantado y otros 10 en cláusulas adicionales por el internacional inglés. El jugador, de 25 años, llegó el jueves a Barcelona, pasó el reconocimiento médico y firmó un contrato hasta 2031. Tras un retraso de cuatro horas por problemas con el papeleo, el club anunció el fichaje el viernes por la tarde.
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El Bayern se queda fuera tras la elección de Gordon por el Barça
Hace unos días, parecía que Gordon viajaría a Múnich para reunirse con el capitán de Inglaterra, Harry Kane. Aunque el Bayern, campeón de la Bundesliga, dudaba por el precio pedido por el Newcastle, había optimismo en que se llegaría a un acuerdo, pues Gordon deseaba fichar.
«Estamos de acuerdo en que ficharemos a un jugador ofensivo si es asequible», declaró el director deportivo del Bayern, Max Eberl, antes de la final de la DFB-Pokal contra el Stuttgart. «Tuvimos una conversación muy positiva y esperamos poder avanzar».
Sin embargo, el viaje a Inglaterra del director deportivo del Barça, Deco, resultó decisivo, y Mundo Deportivo informó que la presencia de Lamine Yamal y Hansi Flick ayudó a convencer a Gordon.
Cláusulas ingeniosas maximizan los beneficios de los Magpies.
Según ChronicleLive, el director deportivo del Newcastle, Ross Wilson, negoció la venta del delantero con firmeza para asegurar un buen beneficio. El acuerdo establece que el Newcastle podría recibir hasta un millón de euros por temporada si Gordon juega en el 60 % de los partidos, lo que sumaría 5 millones más por el traspaso. Además, el Barça pagará otros 5 millones si el delantero gana trofeos, y el Everton recibirá el 15 % de una futura venta.
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La fase de clasificación para el Mundial espera a la estrella
La rápida cierre del acuerdo permitió al extremo de Merseyside completar los trámites a tiempo para unirse a la selección inglesa antes del Mundial. Además, esta venta anticipada deja al Newcastle libre para iniciar pronto su mercado y evita preocuparse por una posible lesión en un partido internacional.