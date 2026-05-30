¡Anthony Gordon es jugador del Barcelona! El campeón de La Liga confirma su fichaje por 80 millones de euros tras ganar la pugna al Bayern por el extremo del Newcastle

Hace unos días, parecía que Gordon viajaría a Múnich para reunirse con el capitán de Inglaterra, Harry Kane. Aunque el Bayern, campeón de la Bundesliga, dudaba por el precio pedido por el Newcastle, había optimismo en que se llegaría a un acuerdo, pues Gordon deseaba fichar.

«Estamos de acuerdo en que ficharemos a un jugador ofensivo si es asequible», declaró el director deportivo del Bayern, Max Eberl, antes de la final de la DFB-Pokal contra el Stuttgart. «Tuvimos una conversación muy positiva y esperamos poder avanzar».

Sin embargo, el viaje a Inglaterra del director deportivo del Barça, Deco, resultó decisivo, y Mundo Deportivo informó que la presencia de Lamine Yamal y Hansi Flick ayudó a convencer a Gordon.