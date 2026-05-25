Al comentar las repercusiones del juicio «Wagatha Christie», la mujer de 44 años reiteró que no acepta la sentencia. Aunque la jueza la declaró responsable de filtrar información privada a la prensa, ella se mantiene firme.

«Acepto la sentencia, pero sigo creyendo que se equivocó», declaró a The Telegraph. Sobre una posible reconciliación con Coleen, esposa de Wayne Rooney, fue tajante: «Nunca me disculparé por algo que no hice; antes se congelará el infierno».