Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
grafica cm bologna italianoGetty Images

Traducido por

Antes del partido entre el Bolonia y la Roma, Italiano: «Gasperini es un ejemplo para todos, nuestra cena...»

El entrenador del Bolonia habla en vísperas del partido de ida de los octavos de final de la Europa League contra la Roma.

Vincenzo Italiano, entrenador del Bolonia, habla en rueda de prensa en vísperas del partido de mañana contra la Roma, ida de los octavos de final dela Europa League, que se disputará mañana a las 18:45 en el Dall'Ara.

«Hemos dejado atrás la derrota ante el Verona y estamos concentrados en intentar aprovechar algunas de sus debilidades. He repasado todas nuestras derrotas en casa: algunas las merecimos, mientras que otras las podríamos haber ganado. Es uno de esos momentos y temporadas, pero aún nos quedan partidos por delante para darle la vuelta a la temporada e intentaremos hacerlo. Nuestros jugadores tienen la actitud, el deseo y la concentración adecuados».

«La Roma lo está haciendo bien: defiende con solidez, encaja pocos goles y tiene un delantero que está rindiendo muy bien, Malen. Es un equipo agresivo y tendremos que estar preparados. En general, me da miedo la Roma en su conjunto».

«No considero que este partido sea decisivo para la temporada, porque si llegamos a cuartos de final, me harán la misma pregunta. Merecimos perder contra el Verona. La Serie A es una liga muy difícil y hay que saber aceptar las derrotas. Aún quedan diez partidos y es demasiado pronto para hacer un balance definitivo».

  • «En cuanto a los jugadores lesionados, Miranda no ha parado del todo y ha seguido entrenando, aunque por separado. Heggem, por su parte, lleva unos quince días trabajando individualmente. El español está más avanzado en su recuperación, pero mañana valoraremos si alguno puede apretar los dientes y jugar», informa Il Corriere dello Sport. «Pobega tiene muchas posibilidades de ser titular. Es un jugador importante para nosotros, y el hecho de que haya acabado en el banquillo no significa que haya sido descartado. ¿Castro o Dallinga? Aún no lo he decidido: Thijs todavía tiene algunos problemas físicos, mientras que Santi ha jugado mucho últimamente». 

    Entrevistado por Sky, Italiano también habla de la famosa cena que él y Gasperini se prometieron hace tiempo y que aún no se ha celebrado: «Veremos si se celebra mañana. Le tengo un enorme respeto a él y al extraordinario trabajo que ha realizado en el Atalanta. Remo (Freuler, ed.) también lo ha vivido en primera persona: ha sido un ejemplo para todos, ganando trofeos y reconocimientos personales. Mi respeto por él es enorme, y si conseguimos tener esa cena, estoy seguro de que durará horas porque acabaremos hablando de fútbol hasta que cierre el restaurante». 

    • Anuncios
Europa League
Bologna crest
Bologna
BOL
Roma crest
Roma
ROM
0