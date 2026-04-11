Antes del partido de la élite... 5 momentos emocionantes que han marcado la fase de liga

Antes de la fase decisiva, los focos se centran en lo más destacado de la Liga del Torneo Joy Sub-21, que ha mostrado gran nivel técnico y emoción en las últimas jornadas.

Mañana domingo empezarán las eliminatorias para los cuartos de final, con grandes expectativas tras la igualdad vista en la fase de liga.

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La fase anterior dejó grandes momentos que avivaron la competencia y definieron a los equipos clasificados, por lo que la afición se prepara para duelos decisivos en la ruta hacia el título.