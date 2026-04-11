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Antes del partido de la élite... 5 momentos emocionantes que han marcado la fase de liga

FEATURES
Al Hazem U21 vs Al Okhdood U21
Al Hazem U21
Al Okhdood U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Fayha U21
Al Qadisiyah U21
Neom U21 vs Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Al Wehda U21 vs Al Fateh U21
Al Wehda U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Arabia Saudita

La Liga de Talentos brilla en el fútbol saudí

Antes de la fase decisiva, los focos se centran en lo más destacado de la Liga del Torneo Joy Sub-21, que ha mostrado gran nivel técnico y emoción en las últimas jornadas.

Mañana domingo empezarán las eliminatorias para los cuartos de final, con grandes expectativas tras la igualdad vista en la fase de liga.

Lea también: Fase de clasificación de la Liga Goi para la Élite, duelo en la cumbre entre Al-Ittihad y Neom, y Al-Qadsia busca recuperar su sueño.

La fase anterior dejó grandes momentos que avivaron la competencia y definieron a los equipos clasificados, por lo que la afición se prepara para duelos decisivos en la ruta hacia el título.

  • العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    Un goleador de primer nivel

    Basem Al-Arini, delantero del Al-Taawoun, brilló en la fase de liga como uno de los atacantes más peligrosos.

    Con 18 goles lideró la clasificación de goleadores, llevó a su equipo al cuarto puesto y lo clasificó directamente para cuartos de final.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Su aportación fue más allá de las cifras: marcó goles decisivos en momentos clave y mostró inteligencia en el área y gran eficacia ante medias ocasiones.

    Se espera que mantenga este nivel en la fase eliminatoria, donde las ambiciones del Al-Taawoun crecen tras su sólido rendimiento en la fase de liga.

    • Anuncios
  • فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X Official Account

    El Hilal lidera

    La fase de liga registró 711 goles, lo que refleja la gran potencia ofensiva y emoción de las competiciones.

    El Al-Hilal lideró la clasificación de goleadores con 46 tantos, lo que confirma su superioridad ofensiva y su capacidad para decidir los partidos gracias a su variedad de recursos y alta eficacia en el último tercio del campo.

    Este poderío ofensivo confirma el alto nivel técnico del torneo y eleva las expectativas para unas eliminatorias donde la paridad no permite errores.

  • جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa

    El acuerdo supera a los grandes

    Al-Ittihad lidera la liga tras superar a Al-Hilal y Al-Nassr.

    Lee también... Ve el documental «Estrellas de élite» en exclusiva a través de stc tv.

    Con 13 victorias, el equipo muestra solidez constante y lanza un aviso al resto de rivales antes de las eliminatorias.

    Su equilibrio entre defensa y ataque lo consolida como firme candidato al título.

  • النصر - دوري جوي للنخبةx/Alnassr_SG

    Al-Nasr... una sólida fortaleza defensiva

    Al-Nasr destacó en la fase de liga gracias a su sólida defensa, la mejor del torneo.


    stc tv JawwyGetty/Goal


    En 20 jornadas encajó solo 19 goles, cifra que confirma su solidez.

    El equipo terminó tercero tras vencer 4-0 al Al-Hilal en la última jornada, resultado que reforzó su moral de cara a las eliminatorias.

  • حيدر عبدالكريم - لاعب النصر السعوديx/Alnassr_SG

    Talentos brillantes

    La fase de liga del Campeonato de la Liga de Élite Sub-21 ha mostrado el talento de varios jóvenes que destacan en sus clubes.

    Destacan Basem Al-Arini y Jalal Al-Salem, del Al-Ittifaq, cuyos buenos resultados impulsaron a su equipo.

    En Al-Nassr sobresalieron Saad Haqwi, Haidar Abdulkarim y Abdulmalik Al-Jaber, todos con gran talento técnico.

    Por parte del Al-Hilal sobresalieron Abdullah y Mohammed Al-Zaydi, junto a Abdulaziz Jarmush. El Al-Ittihad brilló con Ammar Al-Ghamdi, mientras que Ammar Al-Yahibi, del Al-Qadisiyah, confirmó el prometedor futuro de la liga con jóvenes capaces de destacar en los próximos años.

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