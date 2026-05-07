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Ansu Fati elogia al «increíble» Lamine Yamal y habla sobre su futuro en el Barcelona tras su impresionante cesión en el Mónaco
Admiración por el nuevo número 10 del Barça
Ansu, exdiez del Barça, elogió el meteórico ascenso de Yamal y destacó su talento natural y su disciplina.
«Es increíble. Tiene un don. Es una estrella», afirmó en el programa Què t’hi Jugues! de SER Catalunya. Aunque sus habilidades técnicas son evidentes, Ansu destacó su fortaleza mental: «Está muy concentrado y es mentalmente fuerte. Espero que siga así muchos años y dé muchas alegrías a la afición del Barça», añadió.
- AFP
Redescubriendo la alegría del fútbol en Mónaco
Tras un periodo difícil en el Barcelona y una cesión irregular en el Brighton, Ansu ha encontrado su ritmo en el Mónaco. Con 11 goles entre la Ligue 1 y la Liga de Campeones esta temporada —uno cada 110 minutos—, el delantero admite que por fin se siente él mismo. Su fichaje por el Stade Louis II le ha dado la regularidad y los minutos de juego que le faltaban por sus problemas físicos.
«Me siento cómodo y lo estoy disfrutando. Hacía años que no jugaba con regularidad ni me sentía tan libre en el campo», explicó Ansu. «Ahora me divierto y me siento bien, que es lo que buscaba desde hace tiempo. Hacía años que no me sentía tan libre».
Reflexiones sobre el sueño del Barcelona y las secuelas de las lesiones
A pesar de su éxito en el extranjero, el corazón de Ansu sigue muy ligado al club que lo lanzó. Habló de las dificultades que afrontó en el Camp Nou y admitió que su lucha por minutos fue más dura de lo que el público imaginaba. «Siempre soñé con triunfar en el Barça, pero hubo cosas que la gente no vio. Tuve muchas lesiones y nunca encontré la regularidad. En el fútbol todo va rápido y no hay paciencia».
- AFP
La incertidumbre sobre el futuro de Ansu
La cesión de Ansu en Francia termina y aún no hay certeza sobre su futuro. Aunque sigue apoyando al Barcelona —incluso habría ido al Clásico si su agenda lo hubiera permitido—, mantiene abiertas sus opciones para la próxima temporada.
«Aún no sé qué pasará el año que viene. Esperaremos a que acabe la temporada y tomaremos la mejor decisión para mí y para mi carrera», declaró Ansu.