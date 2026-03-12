Getty Images Sport
Ange Postecoglou da su veredicto sobre el Tottenham «perdido» bajo el mando de Igor Tudor en plena lucha por evitar el descenso
Los oscuros comienzos de Tudor en el Tottenham
El Tottenham se enfrenta a una auténtica crisis, ya que el exentrenador Postecoglou advirtió que la plantilla actual parece «perdida» bajo la dirección del entrenador interino Tudor. No solo perdió por 5-2 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, sino que el equipo del norte de Londres se encuentra a solo un punto de la zona de descenso de la Premier League, cuando solo quedan nueve partidos para terminar una temporada desastrosa.
Tudor, que tomó las riendas tras la marcha de Thomas Frank, ha tenido un comienzo difícil, ya que ha perdido los cuatro partidos que ha dirigido. La falta de identidad del equipo ha llevado a Postecoglou a hablar sobre la fragilidad psicológica de una plantilla que parece estar en caída libre.
Postecoglou da la voz de alarma por los problemas de los Spurs
Postecoglou, en declaraciones a TNT Sports, expresó su dolor al ver cómo se desmoronaba su antiguo equipo, señalando que los jugadores no están cumpliendo con los estándares que establecieron durante su mandato al frente del equipo.
«Me duele verlo», admitió Postecoglou. «Parece que los jugadores están bastante perdidos en este momento. Hay una presión evidente y es un momento realmente difícil. Todo ello se manifestó en lo que ocurrió anoche, en lo que podría considerarse el peor escenario posible, jugando contra un equipo fuera de casa, el Atlético, que nunca baja su nivel de rendimiento. Fue un comienzo horrible para ellos.
«Es imposible que alguien pueda decir objetivamente que estos jugadores están rindiendo al nivel que son capaces. Hay que intentar aliviar la presión que tienen. Incluso anoche, pensé que era una gran oportunidad para ellos, porque lo han hecho bien en la Champions League y están en el lado bueno del cuadro. El Atlético fuera de casa es difícil, pero aún así hay que llevarlos de vuelta al Tottenham.
Estoy seguro de que han entrenado en ese campo antes, pero la cantidad de veces que resbalaban, creo que sigue siendo presión, una verdadera desesperación en todo lo que haces. Mentalmente, estás desesperado y eso se manifiesta de forma física, precipitando las cosas. Es difícil comentar desde fuera, pero para mí se trata de infundirles algo de confianza: mostrarles los jugadores que son, no los jugadores que pueden ser».
Evitar el lado equivocado de la historia
Con el viaje a Anfield para enfrentarse al Liverpool a la vuelta de la esquina, Postecoglou ha instado al vestuario a recuperar el carácter que les llevó a levantar el trofeo de la Europa League hace solo un año. Advirtió que el club no puede permitirse dar otro «paso atrás» en su lucha por mantener la categoría, en medio de la creciente presión para que Tudor sea sustituido por un entrenador permanente.
«Si estuviera allí ahora, eso es lo que les diría: no pasen a la historia por algo negativo», afirmó Postecoglou. «Tenéis una gran motivación, no seáis el grupo que da un paso atrás ahora, porque fueron ellos los que trajeron el éxito después de 17 años [al ganar la UEFA Europa League].
«Déjenme decirles que, para ganar la Europa League el año pasado, si no hubiéramos tenido carácter, no habríamos podido hacerlo. El año pasado también estuvimos bajo presión, pero vi a un grupo de jugadores absolutamente concentrados en crear algo especial. Eso existe».
Partidos cruciales al final de la temporada
Tras su visita a Liverpool este fin de semana, los Spurs se enfrentarán al Atlético en casa en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. A continuación, disputarán los ocho partidos que les quedan de la Premier League en su intento por mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés, entre los que se incluyen encuentros contra el Chelsea, el Aston Villa y el Leeds United, rival directo por evitar el descenso.
