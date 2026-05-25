Según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, la Juventus quiere fichar a Robertson, quien cierra nueve años de éxitos en Merseyside.

Tras el fichaje de su compatriota McTominay por la Serie A, los bianconeri quieren su experiencia para reconstruir su defensa bajo la filosofía de Spalletti.

Pese al interés de la Juventus, el Tottenham —que ya garantizó su permanencia— quiere mantenerlo en la Premier y lidera la carrera. Un nuevo desafío en Italia podría seducir al veterano.