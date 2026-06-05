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¡Andy Robertson ficha por el Tottenham! Los Spurs confirman el acuerdo, y Roberto De Zerbi elogia al «excelente» exjugador del Liverpool
Los Spurs fichan a un lateral veterano
El Tottenham ha fichado al capitán de Escocia, Robertson, como agente libre tras dejar expirar su contrato en Anfield. El lateral izquierdo, de 32 años, ya interesó a los Spurs en enero con Thomas Frank, pero el Liverpool frustró el traspaso al no recuperar a Kostas Tsimikas de su cesión en la Roma. Ahora Robertson llega al norte de Londres como agente libre, cerrando su exitosa etapa de nueve años en Merseyside.
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De Zerbi elogia sus dotes de liderazgo
El exdefensa del Hull City llega con un palmarés impresionante, forjado gracias a su estilo de juego con personalidad y corazón.
Al presentarlo como su primer gran fichaje del verano, el entrenador del Tottenham, De Zerbi, declaró: «Andy es alguien a quien admiro desde hace años y que aportará cualidades técnicas excepcionales, experiencia, liderazgo y mentalidad. Es un ganador contrastado al más alto nivel y puede ser una pieza clave para nosotros, tanto dentro como fuera del campo».
Lange destaca su profesionalidad de primer nivel
Robertson fichó por el Liverpool en 2017 procedente del Hull y, en 378 partidos, ganó la Liga de Campeones, la FA Cup, dos Copas de la Liga y dos Premier League, incluido el título de 2025.
Al anunciar el fichaje, el director deportivo del Tottenham, Johan Lange, destacó: «Su calidad, carácter y liderazgo son evidentes. Su profesionalidad y compromiso ayudarán a nuestro plantel a alcanzar el éxito que buscamos».
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La capitanía en el Mundial precede al reto
Antes de unirse al Tottenham, Robertson sumará más partidos con Escocia en el Mundial, primera aparición del país en el torneo en este siglo.
A su vuelta, el veterano lateral deberá ayudar a unos Spurs en reconstrucción que se salvaron de bajar a la Premier en la última jornada. De Zerbi confiará en su mentalidad de élite para liderar la pretemporada.