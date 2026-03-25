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Andy Robertson escribe una emotiva despedida a Mohamed Salah, «insuperable», y pide al Liverpool que le organice una despedida por todo lo alto
El fin de una era en Anfield
El vestuario del Liverpool ha iniciado el proceso de despedida de uno de los mejores jugadores de la historia del club. Robertson recurrió a las redes sociales para compartir un mensaje muy personal dirigido a Salah después de que el delantero publicara el martes un emotivo vídeo en el que confirmaba su inminente marcha. Ambos fueron pilares fundamentales del equipo que se alzó con la Champions League y la Premier League bajo la dirección de Jürgen Klopp, y que conquistó otro título de liga la temporada pasada con Arne Slot al mando.
Una despedida desgarradora del rey egipcio
En una emotiva publicación en Instagram, Robertson escribió: «Mohamed, gracias. Han sido nueve de los mejores años de nuestras vidas, llenos de recuerdos increíbles tanto dentro como fuera del campo. Ha sido una alegría verte convertirte en el mejor en lo que haces y en uno de los mejores que jamás haya vestido la camiseta del Liverpool, y haber formado parte de ello. Tu mentalidad es insuperable y mucha gente debería tomar nota. Te has esforzado al máximo cada día y siempre has exigido más de ti mismo y de los demás. Ha sido un placer compartir el campo contigo durante tanto tiempo, pero aún más poder llamarte amigo. Te mereces una despedida que refleje tu estatus en el LFC: el mejor. Insuperable».
Los sacrificios realizados para garantizar la salida de Anfield
La noticia de la salida de Salah llega tras un periodo de tensiones en Anfield, que incluyó un enfrentamiento público con el entrenador Slot. Para facilitar una salida sin complicaciones un año antes de que expirara su contrato, Salah habría llegado a un acuerdo histórico por el que renunciaría a su salario de 400 000 libras semanales durante el último año de su contrato. Este sacrificio económico garantiza que el delantero pueda marcharse como agente libre este verano, poniendo fin a una etapa legendaria de nueve años.
El «Rey egipcio» deja tras de sí un palmarés de más de 250 goles y una vitrina de trofeos que incluye todos los títulos importantes a los que puede aspirar un jugador del Liverpool en la era moderna.
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Robertson se encuentra en una encrucijada con el Liverpool
Aunque Robertson estaba concentrado en felicitar a su compañero, el escocés también se enfrenta a un futuro incierto en Anfield. El jugador de 32 años ha tenido dificultades para conseguir minutos de forma regular, ya que solo ha sido titular en seis partidos de la Premier League esta temporada tras la llegada de Milos Kerkez. Según algunas informaciones, el club no tiene previsto por el momento renovar el contrato de Robertson, lo que podría suponer una doble salida de dos de las figuras más influyentes de la última década.
Robertson ya ha sido relacionado con un regreso a Escocia para fichar por el Celtic, el club de su infancia. A pesar de haber tenido oportunidades de marcharse durante el mercado de fichajes de enero, el defensa confirmó que rechazó una oferta del Tottenham para terminar la temporada actual y ayudar al Liverpool a luchar por el éxito en la FA Cup y la Liga de Campeones antes de que caiga el telón de esta era.