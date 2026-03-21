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¡Andy Carroll debuta con una victoria! La exestrella del Liverpool gana su primer partido como entrenador tras ser fichado por KSI para ponerse al frente del Dagenham and Redbridge
Carroll debuta con una victoria
Carroll dirigió su primer partido con el Dagenham el sábado, tras asumir el cargo de forma interina tras el despido de Lee Bradbury. Carroll, que fichó por el club el verano pasado con un contrato de tres años, asumió el cargo de forma interina apenas unas semanas después de que se anunciara la incorporación de KSI como nuevo inversor del club. Carroll ha marcado siete goles en 13 partidos con el club a sus 37 años, pero no ha pisado el terreno de juego desde diciembre debido a una lesión y ahora se ha incorporado al banquillo.
Carroll, que se sometió a una operación por una fractura en el pie y una lesión de ligamentos en enero, recibió la visita de su familia tras el partido. El gol de la victoria lo marcó George Marsh, que logró marcar directamente de un córner en una jugada sensacional en el estadio del London Borough of Barking and Dagenham.
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El exdelantero «estaba muy nervioso» antes de su debut
Carroll ha jugado al más alto nivel, representando a Inglaterra en la Eurocopa 2012, así como al Liverpool y al Newcastle en la Premier League, pero el fornido delantero admite que estaba muy nervioso antes del saque inicial.
«Sinceramente, antes del partido estaba muy nervioso y un poco estresado», dijo. «Durante todo el partido, fue una sensación fantástica ver a los chicos trabajar duro.
«Solo hemos tenido dos días para trabajar en algunas cosas y se han ceñido al plan de juego. Es una sensación increíble cuando trabajas duro en la oficina, en las salas, y sales y ves lo que hacen ahí. Es fantástico.
«Ni siquiera sé cómo he acabado en este puesto, pero al fin y al cabo haré cualquier cosa por este club.
«Ahora formo parte de esto. Ya sea como jugador, como entrenador, como propietario, recogiendo basura, lo que sea, lo haré por este club. Eso es algo que haré para siempre».
Las grandes esperanzas de KSI
KSI aspira a repetir el éxito de Wrexham en Dagenham, ya que el club se encuentra ahora a solo cinco puntos de los play-offs a falta de seis jornadas, lo que abre la posibilidad de un último esfuerzo por alcanzar los play-offs.
KSI ha pasado de hacer vídeos en YouTube sobre FIFA a convertirse en una superestrella mundial, y no pone límites a sus ambiciones en el club.
Tras el anuncio de su inversión, declaró: «Estoy muy emocionado por comenzar este viaje. Sin duda será una montaña rusa, pero espero devolver al Dagenham and Redbridge a sus días de gloria. Y una vez que lleguemos a ese punto, quiero ir aún más lejos. Llegar a la Premier League sería un sueño. Y creo que es 100 % factible.
Llevará mucho tiempo, así que, a los aficionados de los Daggers, por favor, tengan paciencia. Quiero que sepan que estoy totalmente comprometido con hacer que el Dagenham and Redbridge sea un equipo que todo el mundo conozca en todo el mundo, y que sea un equipo emocionante de ver y de apoyar. Llevo meses viendo los partidos en secreto en casa a través de las retransmisiones de YouTube, así que me siento muy bien al poder mostrar por fin mi apoyo públicamente. Para aquellos de vosotros que sois aficionados de la primera hora (Race to Division One), sabréis que para mí esto supone cerrar el círculo».
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¿Y ahora qué?
El Dagenham se enfrentará al Hampton and Richmond Borough el próximo fin de semana con el objetivo de dar continuidad a su primer resultado positivo bajo la dirección de Carroll. El Hampton and Richmond ocupa el puesto 18 de la clasificación de la National League South, mientras que el Dagenham es duodécimo. Sorprendentemente, se encuentra a solo nueve puntos del segundo clasificado.
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