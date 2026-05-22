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Andrew Robertson asegura que Alexander Isak y Florian Wirtz tendrán una carrera «increíble» en el Liverpool, pese a sus decepcionantes primeras temporadas
Una leyenda del Liverpool defiende a los fichajes cuestionados.
Robertson ha criticado la presión sobre Isak y Wirtz. El Liverpool pagó 116 millones de libras por Wirtz y luego 125 millones por Isak, pero ambos han tenido altibajos en una temporada irregular para los Reds.
El irregular rendimiento del equipo lo ha relegado a luchar por un puesto entre los cinco primeros. Robertson, quien llegó desde el Hull City por 8 millones de libras en 2017, considera que la presión por sus fichajes ha incrementado injustamente el escrutinio sobre ambos jóvenes. El lateral escocés confía en que, con el tiempo, justificarán la inversión.
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Robertson responde a las críticas sobre el precio del traspaso
Robertson recordó que los jugadores no deben juzgarse por el monto de sus traspasos, pues no controlan su valor de mercado. El lateral izquierdo también valoró las cualidades que ha visto en ambos futbolistas fuera del campo.
«Sobre el club que dejo atrás, no estamos en la etapa de 2017, sino en una de transición», explicó a TheIndependent. «La temporada ha sido irregular. Fichamos jugadores que ilusionaban, y todos tendrán una gran carrera en el Liverpool. Son jóvenes.
Lo único que me molesta del fútbol es que los jugadores no controlan su precio. El mercado fija el precio. Si un club paga o te pone un valor, eso no depende de los jugadores; ellos tendrán éxito en el Liverpool. He visto suficiente en entrenamientos, partidos y actitud para saber que triunfarán, pero necesitan tiempo».
El Liverpool se enfrenta a un periodo de transición
Robertson admitió que el Liverpool atraviesa una fase de transición tras años luchando por grandes títulos. El defensa reconoció que la irregularidad ha marcado la temporada, pues ni los veteranos ni los nuevos han mostrado su mejor nivel con regularidad.
«Algunos que antes jugaban a un nivel ridículamente alto ahora no lo alcanzamos», admitió. «Esa suma de altibajos nos frustra.
Hemos buscado la regularidad y las respuestas, pero no las hemos encontrado. Demasiado fácil jugar contra nosotros. Aun así, confío en que el vestuario tiene lo necesario para volver a lograr grandes cosas.
«Eso es lo que yo quiero, lo que quiere el club y lo que quiere todo el mundo. Creo que pueden volver a triunfar y ojalá hubiera sido esta temporada; quizá habría añadido uno o dos trofeos más a una vitrina ya de por sí impresionante. Pero no ha podido ser y creo que la próxima temporada volverán a estar ahí».
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Robertson se prepara para una emotiva despedida
Se espera que Robertson juegue su último partido con el Liverpool el domingo ante el Brentford, cerrando nueve años llenos de títulos en Anfield. El defensa se marcha tras 377 partidos, 14 goles y 69 asistencias, y ha ganado nueve títulos con los Reds.