Andrés Iniesta, acusado de fraude en un esquema de entretenimiento en Sudamérica, enfrenta una demanda de 500.000 euros

Iniesta aún no ha respondido públicamente a las acusaciones, pero La Sexta informa que el exjugador del Barcelona ha sido "afectado" por los eventos. Fuentes cercanas al exjugador afirman que fue "guiado por las personas equivocadas, lo que le perjudicó a él y a terceros". Las acusaciones han sido negadas, aunque se ha afirmado que una de las empresas involucradas "está siendo liquidada para pagar todo lo que dejaron atrás".

Uno de los afectados, Emilio Lozano, ha afirmado que se invirtieron miles en partidos de fútbol y conciertos planeados que iban a ser organizados por las empresas de Iniesta. Lozano le dijo al programa 'Y ahora Sonsoles': [No hubo] ninguna notificación en absoluto. Nos enteramos de que la empresa estaba en liquidación. Nunca asumieron la responsabilidad de nada, a pesar de que supuestamente iban a hacerlo."

Según los medios peruanos, la Fiscalía está investigando ahora si "el dinero recaudado en Perú se transfirió a cuentas en el extranjero" y si se utilizó la imagen de Iniesta para tentar a los inversores. Se ha alegado "que solo se usó ese prestigio para atraer capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que se invertiría en eventos importantes, pero esos eventos nunca ocurrieron".