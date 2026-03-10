Andre rompe su silencio sobre la ruptura del traspaso al AC Milan, ya que el Corinthians cancela el acuerdo y exige una mayor cantidad por el traspaso al equipo de la Serie A

El esperado traspaso del sensacional jugador brasileño André al Milan se ha topado con un enorme obstáculo después de que el Corinthians diera un giro inesperado a la situación. A pesar de que ambos clubes habían llegado a un acuerdo por 17 millones de euros, la directiva del equipo brasileño se vio sometida a una enorme presión interna para retener a su valioso activo. Este repentino cambio de opinión enfureció a la directiva del Rossoneri, que creía haber superado con éxito una de las negociaciones más complejas del mercado.

Rompiendo su silencio sobre la saga, el joven centrocampista, que sigue bajo contrato hasta diciembre de 2029, intentó mantener una postura profesional al tiempo que reconocía el atractivo del siete veces campeón de Europa. Hablando directamente sobre su futuro, el adolescente declaró: «Estoy muy tranquilo. Mi concentración está al 100 % aquí, en el Corinthians. Si fuera al Milan, estaría viviendo un sueño, pero aquí también lo estoy viviendo. Jugar en el Corinthians es un sueño que tengo desde que era niño, y más aún como profesional».