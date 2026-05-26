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Andoni Iraola y la leyenda del Barcelona, Xavi, están en la shortlist de un grande de la Serie A, mientras el Crystal Palace aún puja por el técnico del Bournemouth
Los gigantes de San Siro se fijan en Iraola
El Milan ha contactado con los representantes de Iraola para ocupar el banquillo tras la reestructuración de fin de temporada. Según SunSport, los rossoneri hablaron con el técnico vasco después de despedir a Massimiliano Allegri por la derrota contra el Cagliari.
Iraola, que acaba de cerrar tres exitosos años en el Bournemouth, valora sus opciones y deja en el limbo al Palace, que lleva tiempo interesado en él.
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El entrenador vasco pide tiempo para reflexionar
El entrenador, de 43 años, aún no ha decidido su futuro tras rechazar la renovación en la costa sur.
Tras lograr un meritorio sexto puesto, Iraola afirmó: «El champán está en el vestuario, lo celebramos como se merecía. Disfruté cada segundo con la afición y los jugadores; es muy bonito terminar así. He visto a mucha gente que me ha apoyado estos tres años.
Tengo ahora un descanso de mitad de trimestre con los niños, así que me quedaré en Bournemouth hasta julio. Celebraré con el cuerpo técnico, volveré a casa al menos una semana y luego me tomaré mi tiempo para decidir».
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Xavi entra en la lista de candidatos de élite del Milan
El exjugador del Barcelona Xavi es candidato a entrenar al Milan, mientras Gerry Cardinale y Zlatan Ibrahimovic impulsan una reconstrucción cultural. Aunque los rumores sobre Antonio Conte han bajado, fuentes del club han dicho al Corriere dello Sport que buscan técnicos progresistas, «al estilo de Cesc Fábregas».
Xavi, sin equipo, lidera la lista junto a Iraola, aunque se debate si el Milan o intermediarios iniciaron las conversaciones.
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El Palace aguarda con incertidumbre la decisión sobre su entrenador.
El Palace vive una espera tensa mientras Iraola decide su futuro. La directiva de Selhurst Park lo ve como el sustituto ideal de Oliver Glasner. Sportitaliaya desmintió los rumores que lo vinculaban con el Nápoles, pero confirmó que intermediarios lo ofrecen a varios clubes de la Serie A. Así, Iraola puede elegir entre reconstruir el San Siro o liderar una nueva era en el sur de Londres tras la final de la Conference League.