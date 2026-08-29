El Liverpool recibe al Forest en Anfield en un esperado partido del sábado a la hora de comer en la Premier League. El encuentro es una ocasión histórica, ya que supone el primer partido en casa de Iraola al frente del Liverpool desde que asumió el cargo de entrenador.

Oliver Glasner viaja a Merseyside con su Forest mientras ambos clubes buscan coger impulso en el arranque de la nueva campaña en la máxima categoría. Los locales comenzaron la temporada el pasado fin de semana con un sufrido empate 2-2 ante el Newcastle. Iraola estará decidido a lograr su primera victoria oficial y dar a la afición de Anfield un motivo para celebrar.