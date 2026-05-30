Andoni Iraola será el nuevo entrenador del Liverpool tras la rápida destitución de Arne Slot

El Liverpool ha destituido a Slot tras una temporada decepcionante en Anfield. El técnico neerlandés deja el club de inmediato, después de un curso irregular que no satisfizo a la afición ni a la directiva.

La decisión marca un giro en la búsqueda del club por volver a competir al máximo nivel. Según Fabrizio Romano, Liverpool ya apunta a Iraola como sucesor. Su labor en la Premier y su estilo de fútbol agresivo y progresista lo convierten en el candidato principal.