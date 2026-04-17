Andoni Iraola rompe su silencio sobre su próximo destino antes de dejar el Bournemouth, en medio de rumores que lo vinculan con el Crystal Palace y La Liga

El martes se anunció oficialmente la salida del entrenador de 43 años, poniendo fin a tres exitosos años en el Vitality Stadium. Aunque su contrato vence este verano y se rumorea que el Crystal Palace le ofreció un contrato multimillonario, Iraola negó que su partida se deba a un acuerdo previo.

«La decisión no tuvo que ver con ningún otro club. No ha habido ningún otro club involucrado, se trataba de continuar aquí o no continuar aquí», declaró, desmintiendo los rumores de un cambio inmediato.