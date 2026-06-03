¿¡Andoni Iraola por encima de Xabi Alonso!? Jamie Carragher ofrece una valoración «preocupante» de las decisiones de la directiva del Anfield

El Liverpool destituyó a Slot tras dos temporadas: título en la primera y quinto puesto en la segunda. La decisión sorprendió porque Alonso, entonces libre, no se fichó.

Alonso, cuyo regreso al Liverpool se rumoreaba tras dejar el Real Madrid en enero, fichó finalmente por el Chelsea el mes pasado. Mantener a Slot entonces y despedirlo semanas después ha hecho que muchos se pregunten por qué no se contrató al español cuando se pudo. Ahora, con Iraola como favorito para tomar el relevo, la estrategia de la directiva está bajo intenso escrutinio.