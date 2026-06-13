Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN SOLO MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Bournemouth v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Andoni Iraola inicia su reorganización tras la destitución del cuerpo técnico de Arne Slot por parte del Liverpool

A. Iraola
Liverpool
A. Slot
Premier League

La era de Andoni Iraola en el Liverpool toma impulso: el club reestructura el cuerpo técnico del primer equipo y confirma la salida de tres miembros clave tras el fichaje del exentrenador del Bournemouth.

  • El Liverpool inicia la renovación de su cuerpo técnico

    El Liverpool ha confirmado que Sipke Hulshoff, Ruben Peeters y Giovanni van Bronckhorst han dejado el cuerpo técnico tras la salida de Arne Slot. Estos cambios inician una transición en Anfield mientras el club busca una nueva dirección.

    • Anuncios
  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    El Liverpool agradece a los entrenadores que se marchan.

    Hulshoff y Peeters llegaron con Slot en verano de 2024 y fueron clave en la primera temporada que culminó con el vigésimo título de liga inglesa del Liverpool. Van Bronckhorst se unió como asistente, aportando experiencia directiva. El club les agradeció su labor en un comunicado.

    «Tras la salida de Slot como entrenador el mes pasado, los tres dejan sus cargos. Todo el LFC agradece a Sipke, Ruben y Gio sus esfuerzos y contribuciones y les desea lo mejor», declaró el club.

  • Iraola se dispone a formar su propio equipo técnico

    Estas salidas dejan vacantes en el cuerpo técnico del Liverpool y podrían acelerar los planes de Iraola de formar un equipo de ayudantes de confianza. Según el Liverpool Echo, el entrenador español se reunirá con varios miembros de su cuerpo técnico en el Bournemouth, entre ellos el segundo entrenador Tommy Elphick, el preparador de jugadas a balón parado Shaun Cooper, el analista Tom Webber y el preparador físico Pablo de la Torre. Estas incorporaciones facilitarán la implementación de sus métodos en el inicio de una nueva era en el club.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    La pretemporada supone la primera prueba para la nueva dirección

    Iraola se incorporará a la plantilla en la pretemporada del mes que viene, tras firmar un contrato de dos años. Este periodo le servirá para evaluar a los jugadores e imponer su filosofía de trabajo. El Liverpool viajará a Estados Unidos para enfrentar a Sunderland, Leeds y Wrexham, y luego volverá a Anfield para jugar contra Mónaco y Como.