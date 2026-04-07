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Son Heung MinGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Análisis táctico: Son Heung-Min no está marcando goles, pero así es como el LAFC lo ha convertido en el creador de juego más peligroso de la MLS

Analysis
H. Son
FEATURES
Los Angeles FC
D. Bouanga
Major League Soccer

El jugador coreano está teniendo dificultades para marcar goles, pero el sistema más abierto del nuevo entrenador, Marc Dos Santos, ha permitido que su estrella dé rienda suelta a su creatividad

Son Heung-Min ni siquiera tuvo que mirar antes de pasar el balón. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía Denis Bouanga. Es la jugada característica del extremo del LAFC: una zancada hacia el espacio por la banda izquierda, entre el lateral derecho y el central. Y contra el Orlando City el pasado fin de semana, a Son le bastó con un breve vistazo para asegurarse de que Bouanga ejecutara su jugada característica.

Y, por supuesto, así fue. En el minuto 20, Son recibió el balón en la línea de medio campo, en plena carrera. Cuatro toques y seis segundos después, el balón estaba en el fondo de la red. Bouanga se alejó corriendo para celebrarlo. Son lo disfrutó todo, viendo cómo su compañero de ataque marcaba el primero de los tres maravillosos goles que anotaría en los siguientes siete minutos. Para entonces, el LAFC ya tenía el partido bien controlado. En el minuto 28 del partido, el LAFC ganaba 4-0. Son había dado tres asistencias y había lanzado el centro que provocó el gol en propia puerta del cuarto.

Este fue un tipo de dominio diferente al que muchos esperaban del capitán coreano. Se suponía que Son vendría a Los Ángeles para actuar como punta de lanza, el goleador letal que sumaría otros 20 goles a los 15 de Bouanga. Claro, las asistencias formarían parte de todo ello. Pero Son, según nos dijeron, era un rematador, no un creador.

Esa narrativa era quizás un poco ingenua desde el principio —sus 81 asistencias en el Tottenham dirían lo contrario—. Pero pocos habrían imaginado que, tras 10 partidos en todas las competiciones, Son sumaría 10 asistencias y solo un gol, sin haber marcado ninguno en la MLS. Hay, por supuesto, dos formas de ver esto.

Lo primero es que esto resulta preocupante. El máximo goleador del LAFC no está marcando goles. Eso es lógico. Pero la segunda interpretación, y quizá la más razonable, es que el máximo goleador del LAFC es ahora también el mejor creador del equipo. Son no está marcando principalmente porque está dando un montón de asistencias. Se trata de un jugador utilizado en un sistema diferente, de una forma nueva, al que se le pide que haga cosas diferentes, y que está brillando con luz propia.

  • Son Heung-min LAFC MLS 2025Getty

    Un comienzo prolífico en su carrera en el LAFC

    El fichaje de Son en agosto del año pasado fue recibido con un revuelo como pocas veces se ve en la MLS. Podría decirse que solo David Beckham y Lionel Messi fueron más esperados y mejor promocionados. Se decía que el fichaje de Son era sencillamente perfecto para el LAFC, tanto dentro como fuera del campo. Los Ángeles cuenta con una numerosa comunidad coreana. Son es el deportista coreano más famoso del mundo, y la diferencia con respecto al siguiente es abismal.

    El propio equipo también necesitaba un impulso sobre el terreno de juego. Había sitio para otro delantero. Alguien que supiera dar un pase y marcar más de diez goles a lo largo de una temporada habría sido suficiente, la verdad. El LAFC salió al mercado y fichó a una estrella de la Premier League, y además a una con mucho fútbol por delante. No había, literalmente, nada que no gustara del fichaje.

    Son correspondió a las expectativas con una racha de actuaciones inmensas. Promedió más de una contribución goleadora por partido en la recta final de la campaña de la MLS y dejó destellos de una asociación letal con Bouanga, un compañero de carrera hiperatlético perfecto en la banda izquierda. Marcó todo tipo de goles imaginables: remates a puerta vacía, tiros libres, carreras sinuosas rematadas con finalizaciones letales. Solo Lionel Messi fue una presencia ofensiva más letal y eficaz a medida que la temporada llegaba a su fin.

    Por supuesto, todo acabó de forma cruel. El LAFC estuvo pésimo en la primera parte de su semifinal de la Conferencia Oeste contra Vancouver, pero implacable en la segunda, acumulando 34 disparos y golpeando el poste tres veces. Aun así, se llegó a la tanda de penaltis. Son, tan a menudo decisivo, estrelló el balón en el poste: un fallo que resumió una noche definida por pequeños detalles más que por un momento concreto.

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  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Un entrenador (más o menos) nuevo, ideas diferentes

    Todo parecía indicar que esta pretemporada supondría un reinicio. Ya se sabía desde hacía tiempo que el exentrenador Steve Cherundolo abandonaría el club al final de la temporada para regresar a Alemania, su país de adopción. La búsqueda de un nuevo entrenador por parte del LAFC fue un tema muy sonado. Se barajaron todo tipo de nombres, entre ellos el del anterior entrenador de Son, Ange Postecoglou.

    Finalmente, tomaron la sorprendente —aunque hay que reconocer que lógica— decisión de ascender al segundo entrenador, Marc Dos Santos. En teoría, tenía sentido. Dos Santos ya había sido entrenador principal. Los jugadores lo conocían. No era ajeno a los egos, las personalidades y la bravuconería de un vestuario repleto de grandes nombres. Pero el nuevo entrenador —a pesar de llevar allí desde los viejos tiempos— prometió que no serían el mismo equipo.

    El LAFC, dijo Dos Santos a GOAL, sería mucho más versátil con el balón. Y sin él, sería un equipo extraordinariamente versátil en ataque, lleno de dinamismo y creatividad, y con futbolistas capaces de moverse por toda la línea de ataque. Son no sería el punto de referencia principal, sino más bien la mejor navaja suiza que la Major League Soccer pudiera ofrecer.

    «Así que si tuviera a este número 9 cuya mejor cualidad es ser fijo, no intentaría cambiar su cualidad por algo que no es adecuado. Pero con jugadores como Denis Bouanga o Sonny, tienes la capacidad de ser móvil», dijo Dos Santos.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Los ajustes tácticos

    Y, hasta ahora, Dos Santos ha cumplido su palabra. Si echamos un vistazo a las alineaciones o a los datos habituales de cada partido, vemos que Son suele figurar como delantero. Pero no se trata en absoluto de un futbolista que lidere la línea de ataque, moviéndose a la espalda del último defensa. Al contrario, Son tiene libertad para moverse por todo el campo. A veces se escapa por la derecha. Otras veces, se retrasa y lanza balones hacia delante. Incluso ha jugado de espaldas a los defensas en alguna ocasión. Contra el St. Louis CITY el mes pasado, Son fue titular como número 10.

    Es una alineación sorprendente, sobre todo por la capacidad goleadora de Son. Pero también tiene mucho sentido. Bouanga es un talento inmenso, pero también es bastante unidimensional. El goleador gabonés es un extremo invertido que se mueve por la banda izquierda. Probablemente sea el mejor de la MLS haciendo lo mismo, una y otra vez. Y realmente no se le puede parar. El hecho de que Son haya demostrado su valía en una posición similar podría haber sido un inconveniente. En cambio, el LAFC se adapta a ello. Eso significa que varios jugadores tienen que hacer algunos sacrificios. Bouanga presiona quizás un poco más de lo que está acostumbrado. Son corre menos por detrás.

    Las estadísticas individuales también son muy interesantes. Las cifras ofensivas de Bouanga son más impresionantes que nunca. Se sitúa en el percentil 95 entre todos los delanteros en cuanto a toques en el área rival. Está en el percentil 94 en tiros por cada 90 minutos. Lo contrario ocurre con Son. Toca menos el balón en el área rival, mientras que su volumen de disparos ha bajado. Pero lidera la MLS en grandes ocasiones creadas por cada 90 minutos, con siete, y es cuarto en la liga en ocasiones creadas en total, con 15.

    Todo a su alrededor también está funcionando a la perfección. Nathan Ordaz, un joven procedente de la cantera, ha trabajado muy duro. David Martínez ha añadido goles a su juego y es el tercero del equipo en ocasiones creadas.

  • Son Heung MinGetty

    Las estadísticas que explican la falta de goles

    Sin embargo, eso no explica del todo el «cero» en las estadísticas goleadoras de Son. Algunas de estas cosas son difíciles de cuantificar. El promedio de goles esperados de Son es de 1,9. Realiza 3,3 disparos por cada 90 minutos. Su promedio de disparos a puerta por cada 90 minutos es un poco bajo: solo 0,55. Si lo sumamos todo, el 17 % de sus disparos van a puerta.

    Y ahí es quizás donde radica la discrepancia. Por encima de todo, Son es experto en colocar el balón entre los tres palos. En la temporada 2025 de la MLS, el 58 % de sus disparos fueron a puerta. En la temporada 2024-25 de la Premier League, el 46 % de sus disparos fueron a puerta, su marca más baja en los cinco años desde que FotMob comenzó a recopilar esos datos.

    Quizá haya aquí un elemento de aleatoriedad, entonces. Tal vez se trate de una racha de sequía extrema. Sigue haciendo todas las carreras correctas. Todos los movimientos lógicos están ahí. Pasa en el momento adecuado y tampoco es especialmente egoísta con el balón. Pero los expertos en lenguaje corporal podrían notar que hay un poco de frustración aflorando aquí y allá: algún que otro encogimiento de hombros, gesto o grito. Parece un bache para empezar la temporada. E incluso si Son hubiera decaído rápidamente, lo cual sería muy improbable, una caída tan extrema en las estadísticas no es probable.

    En otras palabras, Son está pasando por una mala racha.

  • Son Heung-Min LAFCGetty

    ¿Habrá más?

    Sin embargo, en medio de todo esto, una cosa está clara: la falta de goles de Son no importa realmente en este momento. El LAFC es líder de la Conferencia Oeste. Ha disputado seis partidos, ha ganado cinco y ha empatado uno. Solo otro equipo —el Vancouver Whitecaps— ha marcado más goles, y el LAFC cuenta con el mejor registro defensivo de la liga, ya que aún no ha encajado ningún gol. Hay un argumento más básico y fundamental que se puede esgrimir aquí: el fútbol es simplemente un deporte de equipo, y si el equipo está ganando, ¿tiene todo esto mucha importancia?

    Así pues, se convierte en una cuestión de sistemas. ¿Está ganando el LAFC gracias al nuevo papel de Son, o a pesar de él? Quizá parte de la razón por la que el LAFC ha estado tan bien es que Son se ha adaptado de buen grado. Si tiene que convertirse en el creador jefe para que el LAFC gane, sin duda ese es un sacrificio que estaría dispuesto a hacer. Y luego está lo que quizá se haya perdido de vista en todo esto: Son es un futbolista muy, muy, muy bueno, que probablemente saldrá de esta mala racha.

    Si pudiera seguir dando asistencias al mismo ritmo y sumar algunos goles inevitables a su juego, un equipo muy bueno se convertiría en uno mucho mejor. Son está en plena forma ahora mismo. ¿Lo que da miedo? Que aún queda más por venir.

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