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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Análisis: La falta de efectivos deja al Atlético de Madrid en desventaja ante el imparable Barcelona

Atlético Madrid vs Barcelona
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Barcelona vs Atlético Madrid
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H. Flick
D. Simeone
L. Yamal
R. Lewandowski
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Los visitantes supieron aprovechar el error de González

El Barcelona logró su objetivo en la difícil visita al feudo del Atlético de Madrid (Estadio Metropolitano), este sábado, en la 30.ª jornada de La Liga, donde se llevó una trabajada victoria (2-1) con la que afianzó su liderato en la clasificación.

El Barça no se mostró como se esperaba en la primera parte, ya que su defensa se mostró frágil ante las rápidas incursiones del ataque del Atlético, especialmente de Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, quien logró marcar el gol de la ventaja en el minuto 39, antes de que Marcus Rashford empatara para los azulgranas en el minuto 42.

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  • Nico Gonzalez Atletico Madrid BarcellonaGetty Images

    El punto de inflexión del partido

    Sin embargo, el punto de inflexión del partido fue la expulsión de Nico González, lateral izquierdo del Atlético, antes del descanso, tras una entrada sobre Lamine Yamal, estrella del Barcelona, cuando este se dirigía con el camino libre hacia la portería local.

    La expulsión de González permitió al equipo catalán imponer su dominio absoluto en la segunda parte y lanzar sucesivos ataques contra los rojiblancos, que acabaron culminando en un gol decisivo del astro polaco, Robert Lewandowski, al que le rebotó un balón tras un disparo del lateral izquierdo de los azulgranas, João Cancelo, que había rechazado el portero Juan Musso.

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    Dominio catalán

    En general, el Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, aplicó una estrategia de presión alta organizada, lo que le otorgó un claro dominio del juego, con un porcentaje de posesión del 67 % frente al 33 % del Atlético de Madrid.

    Este dominio se tradujo en una gran eficacia ofensiva, con 22 disparos, 8 de ellos a puerta, mientras que los locales se limitaron a 6 disparos (solo 2 entre el larguero y los postes).

    Por su parte, el Atlético, a las órdenes de Diego Simeone, apostó por un bloque defensivo muy compacto, basándose en los contraataques rápidos, sobre todo ante la inferioridad numérica.

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    El efecto de expulsión

    Aunque la línea de ataque del Barcelona se vio afectada por la baja de Rafeña por lesión, Flick realizó unos ajustes inteligentes, recurriendo a Dani Olmo y Fermín López como falsos delanteros de forma alterna. También destacó el papel de Marcus Rashford a la hora de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa de los Rojiblancos.

    Los datos de goles esperados muestran una superioridad abrumadora del Barcelona, con un valor estadístico de 2,23 frente al 0,92 del Atlético de Madrid.

    Aunque los locales lograron crear peligro con balones en profundidad durante la primera parte, no lo consiguieron en la segunda, en la que se notó claramente la influencia de la inferioridad numérica, cayendo finalmente ante el aluvión de posesión y ataque catalán.

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